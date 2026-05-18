Grosu a explicat graba reformei APL: Următorul tren vine în 2031.

„Singurul an în care putem realiza această reformă este 2026. Dacă nu o vom face (nu vreau să accept asta, dar teoretic), nu ne vom mobiliza și nu o vom realiza, trenul va pleca, iar următorul tren în gară va fi în 2031. Doamne ajută să trăim până în 2031, dar a pierde patru ani este un păcat. Ar fi greșit și nerezonabil să implementăm această reformă atunci când oamenii sunt în funcție — primari, consilieri. Este greșit din punct de vedere politic și juridic. Chiar dacă s-ar găsi o soluție juridică, asta tulbură oamenii, iar resursele și energia sunt direcționate în altă parte decât trebuie”, a declarat președintele Parlamentului la eveniment, informează logos-pres.md.

Mai exact, termenul limită va fi noiembrie 2027, cu un an înainte de alegerile locale. În 2023, acestea au avut loc în noiembrie.

„Asta înseamnă că în noiembrie anul acesta trebuie să luăm o decizie, pentru a avea un an până la următoarele alegeri. Aceasta este regula și recomandarea Comisiei de la Veneția. Toată lumea trebuie să aibă previzibilitate, toți trebuie să știe care sunt regulile, care sunt condițiile — cel puțin cu un an înainte de alegeri”, a spus președintele Parlamentului.

La final, Igor Grosu a menționat că reforma nu va fi una ușoară, dar este necesară, inclusiv din punct de vedere demografic. Potrivit lui, aceasta este o problemă comună multor țări, însă, spre deosebire de Moldova, ele au avut curajul să o implementeze.