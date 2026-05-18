theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
18 Mai 2026, 11:29
2 485
Copiază linkul
Link copiat

Grosu a explicat graba reformei APL: Următorul tren vine în 2031

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a explicat că discutarea reformei a fost amânată constant, iar acum este cel mai potrivit moment, deoarece aceasta este legată de ciclurile electorale.

Grosu a explicat graba reformei APL: Următorul tren vine în 2031.
Grosu a explicat graba reformei APL: Următorul tren vine în 2031.

„Singurul an în care putem realiza această reformă este 2026. Dacă nu o vom face (nu vreau să accept asta, dar teoretic), nu ne vom mobiliza și nu o vom realiza, trenul va pleca, iar următorul tren în gară va fi în 2031. Doamne ajută să trăim până în 2031, dar a pierde patru ani este un păcat. Ar fi greșit și nerezonabil să implementăm această reformă atunci când oamenii sunt în funcție — primari, consilieri. Este greșit din punct de vedere politic și juridic. Chiar dacă s-ar găsi o soluție juridică, asta tulbură oamenii, iar resursele și energia sunt direcționate în altă parte decât trebuie”, a declarat președintele Parlamentului la eveniment, informează logos-pres.md.

Mai exact, termenul limită va fi noiembrie 2027, cu un an înainte de alegerile locale. În 2023, acestea au avut loc în noiembrie.

„Asta înseamnă că în noiembrie anul acesta trebuie să luăm o decizie, pentru a avea un an până la următoarele alegeri. Aceasta este regula și recomandarea Comisiei de la Veneția. Toată lumea trebuie să aibă previzibilitate, toți trebuie să știe care sunt regulile, care sunt condițiile — cel puțin cu un an înainte de alegeri”, a spus președintele Parlamentului.

La final, Igor Grosu a menționat că reforma nu va fi una ușoară, dar este necesară, inclusiv din punct de vedere demografic. Potrivit lui, aceasta este o problemă comună multor țări, însă, spre deosebire de Moldova, ele au avut curajul să o implementeze.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici