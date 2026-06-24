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Infotag.md logoInfotag
24 Iunie 2026, 08:34
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Grosu a discutat la Praga relațiile economice și cooperarea în domeniul apărării

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, aflat în Cehia, s-a întâlnit cu viceprim-ministrul pentru Industrie și Comerț, Karel Havlíček, și cu viceprim-ministrul, ministrul Apărării, Jaromír Zuna.

Grosu a discutat la Praga relațiile economice și cooperarea în domeniul apărării.
Grosu a discutat la Praga relațiile economice și cooperarea în domeniul apărării.

Speakerul a scris pe rețelele sociale că a discutat cu Karel Havlicek despre relațiile economice dintre cele două țări, creșterea schimburilor comerciale bilaterale, precum și despre investițiile cehe în Moldova, informează infotag.md.

„Astăzi în țara noastră activează peste 45 de companii cu capital ceh, iar scopul nostru este să atragem și mai multe investiții, inclusiv în domenii strategice, cum ar fi energia și tehnologiile moderne”, a subliniat Grosu.

Cu Jaromir Zuna, Grosu a discutat despre cooperarea în domeniul apărării.

„În ultimii ani, Moldova și-a consolidat capacitățile și devine un partener tot mai de încredere în domeniul securității europene. Vom continua să dezvoltăm relațiile bilaterale, să valorificăm pe deplin potențialul cooperării cu Cehia și să contribuim împreună la crearea unui spațiu european mai puternic, sigur și durabil”, a menționat Grosu.

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