Grădinaru: Proiectul privind alegerile în Găgăuzia este destinat desfășurării unor alegeri corecte.

Găgăuzia va continua să își organizeze propriile alegeri, dar în limitele unor reguli constituționale unice.

Despre aceasta a declarat deputatul Vasile Grădinaru în răspuns la declarațiile opoziției potrivit cărora Chișinăul privează Găgăuzia de dreptul de a organiza alegeri, transmite infotag.md.

„Spuneți că Parlamentul nu a făcut consultări și nu a dorit să ajungă la un compromis. Nu este adevărat. La noi au existat și întâlniri de lucru cu deputații Adunării Populare, și consultări. Au fost discutate diverse propuneri, însă unele persoane din Găgăuzia vor ca totul să fie ca înainte – ca voturile să poată fi cumpărate. Proiectul de lege este îndreptat spre stoparea acestor încălcări, astfel încât alegerile să fie corecte și libere. Ar fi normal să se aplice noile reguli deja la alegerile viitoare. Dar a rămas puțin timp, astfel încât pentru aceste alegeri s-a făcut o excepție. Acesta este, de fapt, o decizie de compromis”, a subliniat deputatul.

Larisa Voloh a subliniat, de asemenea, că „nimeni nu ia drepturile Găgăuziei: autonomia își păstrează statutul, limba și organele puterii.

„Totul se păstrează, dar este pus în acord cu Constituția. Nu poate exista, într-un singur stat, două sisteme electorale și un mod diferit de desfășurare a votării”, a subliniat reprezentanta PAS.

Deputata Natalia Davidovici a argumentat de ce este necesar să se organizeze alegeri în Adunarea Populară prin sistem proporțional.

„În primul rând, pentru a restabili dreptatea. Nu este corect ca, într-un singur sat, pentru ca un candidat să câștige, să fie suficiente o sută și jumătate de voturi, iar în alt sat – câteva mii de voturi. Nu este doar nedrept. Este un sistem care, literalmente, oferă posibilitatea de a cumpăra un loc de deputat. Ai mituit 150 de persoane – și deja ești în Adunarea Populară. Cu astfel de cifre nu este greu și nici nu este foarte costisitor. Tocmai de aceea, satele mici s-au transformat ani la rând într-o portiță convenabilă pentru cei care vin nu să slujească oamenilor, ci să îi folosească. Sistemul proporțional va exclude această posibilitate. Fiecare vot va cântări aproximativ la fel. Nu va mai fi posibil să intri în Adunarea Populară datorită a 150 de voturi dintr-un sat mic”, a declarat Davidovici, oferind exemplul fostului președinte al APG Dmitri Constantinov și al actualului speaker Valentin Gaidarji.

În același timp, ea a subliniat că Parlamentul nu introduce sistemul proporțional la alegerile din 15 noiembrie.

„Nu vom face modificări globale în procedura alegerilor viitoare, ca să nu le mai prelungim. Principalele schimbări vor intra în vigoare în următorul ciclu electoral. În prezent, alegerile în Adunarea Populară se vor desfășura pe circumscripții uninominale”, a explicat deputata.

Ea a declarat că, la alegerile viitoare, autoritățile se vor concentra pe banii ilegali și pe candidații care doar formal se numesc independenți.

„Forțele politice nu vor mai putea să se ascundă în spatele candidaților „independenți”. Întruchiparea acestei scheme a fost rețeaua lui Șor. Formal, candidații independenți acționează ca o singură echipă: propagandă comună, logistică comună, un cazan comun, în care se fierb bani tulburi. E timpul să punem capăt acestui lucru”, a spus Davidovici.

Potrivit ei, forțele externe vor să transforme Găgăuzia „într-un butoi de pulbere pentru toată țara”.

„Nu pentru că găgăuzii sunt așa, ci pentru că anumite forțe au exploatat vechiul sistem ca să se fixeze și să mențină autonomia într-un conflict permanent cu centrul. La Chișinău vor să smulgă autonomia din mâinile celor care au transformat-o într-un instrument de șantaj, de minciună și de promovare a intereselor străine. Noi vrem ca Adunarea Populară să reprezinte cu adevărat poporul găgăuz, și nu rețeaua unui oligarh fugar și a sponsorilor săi. (…). Aveți dreptul la alegeri corecte, în care votul dumneavoastră nu este recalculat în bani. Aveți dreptul la reprezentanți care răspund în fața dumneavoastră, nu în fața celor care le plătesc din afara țării. Această lege este un pas în întâmpinarea dumneavoastră. Nu împotriva dumneavoastră, ci pentru dumneavoastră”, a încheiat Davidovici.