Grădinaru: În noul Cod al Parlamentului nu există prevederi care să limiteze opoziția.

Declarația aparține deputatului Fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, Vasile Grădinaru, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice „Tensiuni pe marginea noului Cod de funcționare a Parlamentului”, informează ipn.md.

Potrivit deputatului, modificările propuse nu restrâng drepturile opoziției, ci stabilesc reguli mai clare pentru toți aleșii poporului, indiferent dacă sunt la guvernare sau în opoziție.

Deputatul PAS a explicat că noul Cod prevede introducerea unor reguli mai stricte pentru disciplina parlamentară, inclusiv sancțiuni pentru absențe sau comportamente considerate abuzive.

„Urmează să fie stabilite și unele limitări, sancțiuni directe sau indirecte pentru cei care nu muncesc. Avem situații din realitatea recentă când deputații o legislatură întreagă nu s-au prezentat la lucru și au ridicat salarii. Avem situații când o fracțiune a venit cu 1/3 din deputați aleși în Parlament și a ieșit cu majoritate și a votat Guvernul. Iată urmează ca asemenea situații să fie reglementate, pentru că ele nu existau anterior”, afirmă Vasile Grădinaru.

Cu referire la reducerea timpului pentru luările de cuvânt, deputatul a explicat faptul că măsura are scopul de a face dezbaterile mai eficiente, nu de a reduce dreptul la exprimare.

„Nu există nicio prevedere care să limiteze vocea opoziției. Exact prevederile care sunt pentru guvernare sunt și pentru opoziție. Obiecțiile opoziției vizează reducerea timpului luărilor de cuvânt de la 7 la 5 minute pentru fracțiuni și de la 5 la 3 minute pentru deputați. Ne dorim ca timpul să fie dedicat exclusiv dezbaterii subiectelor. În același timp, am văzut că opoziția folosea abuziv instrumentul moțiunilor. Invită miniștrii în plen cu pretextul moțiunii, dar nu pentru a-i demite, ci pentru a obține răspuns la unele întrebări. De aceea, am instituit ora Guvernului. În fiecare lună va veni la raport un ministru”, a mai spus Vasile Grădinaru.

Deputatul PAS a precizat că noul Cod include și instrumente menite să întărească rolul opoziției în Parlament, inclusiv prin acordarea unei zile dedicate inițiativelor acesteia.

„În noul document avem și Ziua opoziției. Se vor examina prioritar inițiativele care vin de la opoziție. Preponderent se vor examina proiectele opoziției. Prin aceste instrumente încercăm să aducem un echilibru între opoziție și guvernare. Timpul pentru toți este același”, a punctat Vasile Grădinaru.