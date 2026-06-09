Gherman: Nu contează proveniența dronei, de vină este statul agresor Rusia.

Declarația aparține vicepreședintei Parlamentului, Doina Gherman, și a fost făcută în contextul exploziei unei drone în noaptea de 7 spre 8 iunie, în apropierea satului Lopatna, raionul Orhei. Reacția vine în condițiile în care probele arată că drona ar fi de proveniență ucraineană.

Doina Gherman a precizat că incidentul demonstrează că amenințările de securitate pentru Republica Moldova persistă, iar responsabilitatea pentru acestea revine exclusiv statului agresor – Rusia, transmite ipn.md.

„Din păcate, am asistat la un nou incident de securitate foarte grav. Nu contează care este proveniența dronei, cu toții știm că unicul vinovat este statul agresor Federația Rusă, care a început acest război barbar, sângeros, neprovocat și injust împotriva vecinilor noștri. Riscurile de securitate rămân, nimeni nu le-a anulat. Atât timp cât ucrainenii vor rezista și noi vom fi în siguranță”, a spus vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

Totodată, oficiala a subliniat că incidentele de acest tip demonstrează necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Potrivit Doinei Gherman, neutralitatea prevăzută de Constituție nu poate substitui investițiile în pregătirea personalului și dotarea tehnică necesară pentru asigurarea securității statului.

„Este esențial să ne consolidăm capacitatea de apărare. Dincolo de neutralitatea stipulată în Constituție, trebuie să ne întărim capacitățile de apărare. Peste trei decenii, nicio clasă politică nu a investit în acest domeniu. Mă refer și la capacitatea instituțională, pregătirea militară, dar și la investițiile în echipamente. Neutralitatea din Constituție este un instrument constituțional, dar care nu ne apără nicidecum” a explicat vicepreședinta Parlamentului.