Gherman: Cooperarea dintre Parlament și societatea civilă este cheia integrării europene a Moldovei.

Despre aceasta a declarat vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina Gherman, la conferința „Cooperarea între Parlament și societatea civilă” de la Chișinău, transmite rupor.md.

„Acest eveniment are o semnificație mult mai importantă decât simpla discuție a cooperării. Trecem la unirea eforturilor pentru construirea unui stat european”, a spus Gherman.

Potrivit acesteia, Parlamentul se va confrunta în următorii ani cu cel mai amplu proces legislativ de la obținerea independenței țării.

„Parlamentul Republicii Moldova va parcurge cel mai mare și complex proces legislativ. Ne așteaptă armonizarea unui volum mare de legislație”, a menționat vicepreședinta.

Ea a subliniat rolul societății civile în promovarea reformelor.

„Organizațiile societății civile înțeleg cel mai bine problemele comunităților și propun soluții reale”, a declarat Gherman.

De asemenea, a făcut apel la reducerea birocrației și la sporirea participării societății în procesul decizional.

„Reformele vor avea succes doar cu mai puțin formalism și o implicare mai mare în procesul decizional”, a adăugat ea.

La final, Gherman a subliniat că integrarea europeană necesită eforturi comune din partea tuturor participanților la proces.

„Partidele politice asigură reprezentare, societatea civilă — expertiză, iar partenerii internaționali — sprijin. Împreună construim arhitectura statului european”, a concluzionat ea.