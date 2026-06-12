theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
12 Iunie 2026, 20:36
6 014
Copiază linkul
Link copiat

Gherasimov: UE a aprobat începerea negocierilor de aderare a Moldovei la Uniune

Uniunea Europeană a făcut progrese în negocierile privind aderarea Moldovei, adoptând o poziție comună unanimă pentru deschiderea primului cluster de negocieri „Valori fundamentale”.

Gherasimov: UE a aprobat începerea negocierilor de aderare a Moldovei la Uniune.
Gherasimov: UE a aprobat începerea negocierilor de aderare a Moldovei la Uniune.

Despre aceasta a declarat vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.

Potrivit acesteia, astăzi, 27 de state membre ale UE au aprobat în unanimitate poziția de negociere, care permite începerea oficială a lucrărilor asupra primului cluster – „Valori fundamentale”, care reprezintă baza întregului proces de pregătire pentru aderare.

Gherasimov a subliniat că această decizie confirmă recunoașterea reformelor și progreselor realizate de Moldova, precum și încrederea țărilor Uniunii Europene în stat și cetățenii săi.

De asemenea, ea a anunțat că a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană va avea loc pe 15 iunie la Luxemburg. Delegația Moldovei la eveniment va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici