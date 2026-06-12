Gherasimov: UE a aprobat începerea negocierilor de aderare a Moldovei la Uniune
Uniunea Europeană a făcut progrese în negocierile privind aderarea Moldovei, adoptând o poziție comună unanimă pentru deschiderea primului cluster de negocieri „Valori fundamentale”.
Despre aceasta a declarat vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.
Potrivit acesteia, astăzi, 27 de state membre ale UE au aprobat în unanimitate poziția de negociere, care permite începerea oficială a lucrărilor asupra primului cluster – „Valori fundamentale”, care reprezintă baza întregului proces de pregătire pentru aderare.
Gherasimov a subliniat că această decizie confirmă recunoașterea reformelor și progreselor realizate de Moldova, precum și încrederea țărilor Uniunii Europene în stat și cetățenii săi.
De asemenea, ea a anunțat că a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană va avea loc pe 15 iunie la Luxemburg. Delegația Moldovei la eveniment va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu.