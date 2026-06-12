Gherasimov: UE a aprobat începerea negocierilor de aderare a Moldovei la Uniune.

Despre aceasta a declarat vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.

Potrivit acesteia, astăzi, 27 de state membre ale UE au aprobat în unanimitate poziția de negociere, care permite începerea oficială a lucrărilor asupra primului cluster – „Valori fundamentale”, care reprezintă baza întregului proces de pregătire pentru aderare.

Gherasimov a subliniat că această decizie confirmă recunoașterea reformelor și progreselor realizate de Moldova, precum și încrederea țărilor Uniunii Europene în stat și cetățenii săi.