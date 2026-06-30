Gherasimov: Scandalurile din instituțiile de stat nu schimbă cursul european al Moldovei.

Scandalul izbucnit în jurul numirilor recente în instituțiile publice a coincis cu desfășurarea celui de-al doilea summit Republica Moldova–UE de la Bruxelles.

Situația creată și impactul acesteia asupra parcursului european al țării au fost comentate de principala negociatoare a Republicii Moldova pentru integrarea în UE, Cristina Gherasimov, transmite rupor.md.

Potrivit acesteia, orice greșeli de personal afectează reputația republicii, însă partenerii europeni sunt interesați nu de incidente izolate, ci de reforme sistemice.

Cristina Gherasimov a declarat că orice scandaluri și încălcări în instituțiile de stat afectează negativ încrederea în integrarea europeană a Moldovei. Potrivit ei, incidentul petrecut în timpul summitului de la Bruxelles a afectat cu siguranță imaginea țării, însă nu este ceva excepțional pentru etapa actuală de dezvoltare a democrației moldovenești și nu poate schimba cursul european al republicii.

Vorbind despre reacția Bruxelles-ului, Gherasimov a menționat că partenerii europeni nu au ridicat încă această problemă direct, deoarece evenimentele s-au petrecut foarte recent. În același timp, atenția principală a Uniunii Europene, potrivit ei, este concentrată pe eliminarea problemelor sistemice, nu pe incidente individuale.

Vicepremierul a subliniat că în lunile și anii următori Moldova trebuie să realizeze o serie de reforme importante. În special, este vorba despre creșterea transparenței activității întreprinderilor de stat, precum și reformarea sistemului de salarizare, inclusiv mecanisme clare și transparente de acordare a premiilor și bonusurilor.

Potrivit Cristinei Gherasimov, seria de demiteri a funcționari înalți și anchetele desfășurate de Centrul Național Anticorupție arată că instituțiile de stat devin treptat mai mature și capabile să reacționeze la încălcări.