Gherasimov: Nu avem o confirmare certă privind deschiderea negocierilor cu UE.

Despre aceasta a declarat vicepremierul pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, transmite realitatea.md.

Potrivit acesteia, Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare, însă decizia finală aparține statelor membre ale Uniunii Europene.

„La ziua de astăzi nu avem o confirmare certă vizavi de deschiderea propriu-zisă și nici de data când va avea loc conferința interguvernamentală”, a declarat Gherasimov.

Oficiala a precizat că autoritățile moldovene și instituțiile europene continuă să lucreze pentru ca negocierile să fie deschise cât mai curând.

„Vreau să vă asigur că toți colegii, în toate instituțiile, inclusiv și acasă, muncesc mult ca să asigurăm că deschidem negocierile cât de curând posibil atât pentru primul grup de capitole, clusterul 1, cât și celelalte, pentru că atât Comisia, cât și Consiliul au confirmat că țara noastră este gata de deschiderea acestora”, a afirmat viceprim-ministra.

Declarațiile vin în contextul în care mai multe surse diplomatice europene au afirmat că Uniunea Europeană ia în calcul deschiderea oficială a primului cluster de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina în perioada 15-19 iunie.

Potrivit publicației The Kyiv Independent și unor surse citate de Europa Liberă, Conferința Interguvernamentală, procedura formală prin care sunt deschise clusterele de negociere, ar putea avea loc la Luxemburg, în marja reuniunilor miniștrilor de externe și ai afacerilor europene din statele membre ale UE.

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a propus deja statelor membre deschiderea tuturor celor șase clustere de negociere cu Republica Moldova și Ucraina. De asemenea, președintele României, Nicușor Dan, și-a exprimat speranța că până la sfârșitul lunii iunie Chișinăul va primi un răspuns pozitiv pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul cluster.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022, a obținut statutul de țară candidată în iunie același an, iar în decembrie 2023 liderii europeni au aprobat deschiderea negocierilor de aderare.