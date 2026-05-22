Gherasimov: Moldova rămâne ferm angajată să avanseze în parcursul său european.

Declarația a fost făcută la Bruxelles de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul întrevederii cu comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, informează ipn.md.

Potrivit Cristinei Gherasimov, discuțiile au vizat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, evoluțiile în procesul de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană și prioritățile pentru perioada următoare.

Totodată, viceprim-ministra pentru integrare europeană a mulțumit comisarei Kos și echipei Comisiei Europene pentru sprijinul oferit Moldovei în procesul de aderare.

De asemenea, oficiala a anunțat că Marta Kos este așteptată în curând într-o vizită la Chișinău.