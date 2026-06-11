Gherasimov, despre discuția cu prankeri: Fragmente scoase din context dintr-o conversație obișnuită

În timpul discuției, oficiala a vorbit despre blocajele din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și a lăsat să se înțeleagă că inclusiv președinta Maia Sandu este întristată și îngrijorată de ritmul lent al negocierilor, informează omniapres.md.

Din fragmentele publicate reiese că autoritățile de la Chișinău așteptau deschiderea oficială a negocierilor de aderare încă din această primăvară, însă semnalele venite din capitalele europene au fost neclare.

„Sunt puțin îngrijorată că nu există informații concrete din Berlin. Noi speram foarte mult să vedem ceva la Summitul Comunității Politice Europene, apoi am aflat că cancelarul Merz nu va participa”, ar fi declarat Cristina Gherasimov.

Vicepremierul susține că după reuniunile recente de la Erevan a rămas cu impresia că în interiorul Uniunii Europene „nu există grabă” pentru avansarea dosarului Republicii Moldova.

„Impresia mea personală după întâlniri este că nu există grabă, cel puțin în ceea ce privește deschiderea oficială a negocierilor. Din Erevan nu am primit semnale foarte pozitive”, a afirmat aceasta.

Potrivit discuției, oficiala moldoveană a explicat că multe state europene preferă să aștepte evoluțiile politice din Ungaria și să discute mai întâi despre reformele interne ale UE înainte de extindere.

„Pentru noi, pentru Moldova și Ucraina, totul pare să fie: să vedem ce se va întâmpla la alegerile din Ungaria. Deși pare că în interiorul Consiliului există claritate despre cum poate fi făcut acest lucru rapid, politic eu nu văd asta”, a spus Gherasimov.

Întrebată despre starea de spirit a Maiei Sandu, vicepremierul a admis că șefa statului este profund afectată de întârzierea procesului european.

„Ea este, desigur, îngrijorată că lucrurile nu se mișcă atât de repede cum ne-am dori. Noi am vrut să vedem deschiderea oficială în mai, cel târziu în iunie”, a declarat Cristina Gherasimov.

Oficiala a recunoscut că actuala guvernare și-a asumat riscuri politice majore promițând cetățenilor rezultate rapide pe drumul european.

„Noi le-am promis cetățenilor că în acest ciclu parlamentar vom semna practic acordul. Ne-am asumat un risc politic enorm la ultimele alegeri. Oamenii ne vor cere socoteală serios la următoarele alegeri dacă nu ne ținem promisiunile”, a afirmat vicepremierul.

În final, Gherasimov a admis că eventualele explicații despre blocajele din interiorul Uniunii Europene nu vor conta prea mult pentru alegători.

„Când oamenii vor merge din nou la vot, nu îi va interesa cine este de vină”, a concluzionat aceasta în conversația publicată de Vovan și Lexus.

După publicarea farsei, vicepremierul a postat un mesaj în care a declarat că pe măsura ce Republica Moldova avansează în parcursul său european, cu atât se intensifică și tentativele de manipulare ale Federației Ruse menite să compromită acest proces.

„În cazul materialului distribuit în spațiul public, este vorba despre fragmente scoase din context dintr-o conversație obișnuită, similară multor discuții telefonice pe care le am cu diplomați și parteneri europeni. Dintr-o discuție mai amplă au fost selectate, trunchiate și prezentate doar anumite secvențe, pentru a crea interpretări false și a prejudicia imaginea Republicii Moldova.

Nu este întâmplător faptul că astfel de materiale apar înaintea unor evenimente importante pentru țara noastră, atunci când ne pregătim să deschidem oficial negocierile de aderare la UE. Scopul lor este să alimenteze confuzia și să submineze eforturile Republicii Moldova de aderare la UE”, a scris Gherasimov.