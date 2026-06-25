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unimedia.info logounimedia
25 Iunie 2026, 09:03
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Gavriliță nu exclude aderarea la PAS: Nu poți să fii ministru și să nu fii deloc politician

Comentând prezența sa la congresul PAS, ministrul Finanțelor a declarat că a fost invitat, dar nu este membru al partidului.

Gavriliță nu exclude aderarea la PAS: Nu poți fi ministru fără să fii și politician.
Gavriliță nu exclude aderarea la PAS: Nu poți fi ministru fără să fii și politician.

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, nu exclude aderarea la PAS. „Nu poți să fii ministru și să nu fii deloc politician”, a declarat oficialul în emisiunea „Pe față” de la postul Moldova 1, transmite unimedia.info.

„Consider că nu sunt politician și nu mă simt așa. Sau, mai exact, nu poți fi ministru și să nu fii deloc politician. Deși anterior mi-au fost oferite diverse funcții, de fapt nu...”, a spus Gavriliță.

El a comentat posibilitatea aderării la partidul de guvernare.

„Nu exclud acest lucru, nu l-am planificat, dar nici nu îl exclud. Nu sunt membru al partidului, deși am fost membru de mult timp. Ceea ce am venit să fac, am făcut mai degrabă ca specialist, nu ca politician”, a subliniat Andrian Gavriliță. 

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