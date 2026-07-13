Gaidarji insistă ca alegerile în Găgăuzia să aibă loc pe 15 noiembrie, conform deciziei Curții Constituționale.

Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, susține că alegerile în autonomie trebuie să aibă loc pe 15 noiembrie.

Aceasta în ciuda deciziei Curții Constituționale privind competențele autorităților Găgăuziei în domeniul electoral.

La conferința de presă din 13 iulie, Gaidarji a propus începerea unui dialog urgent între Comrat și Chișinău pentru a elabora un mecanism temporar de organizare a alegerilor, transmite rupor.md.

„Alegerile trebuie să aibă loc la termenul stabilit. Adunarea Populară își confirmă poziția principială. Alegerile nu trebuie amânate și trebuie să aibă loc pe 15 noiembrie, așa cum a fost stabilit anterior de Adunarea Populară a Găgăuziei. Suntem pregătiți pentru o activitate constructivă și operativă pentru a atinge acest scop”, a declarat Gaidarji.

Potrivit lui, Adunarea Populară este pregătită în următoarele zile să propună crearea unui grup de lucru cu participarea reprezentanților parlamentului, Comisiei Electorale Centrale și Găgăuziei.

„Propunem să începem imediat lucrul la nivel de specialiști pentru a conveni în cel mai scurt timp posibil un mecanism temporar de organizare a alegerilor și pentru a asigura desfășurarea acestora la termenul stabilit”, a spus președintele APG.

Gaidarji a propus, de asemenea, formarea unui organ electoral central al Găgăuziei format din nouă persoane. Potrivit lui, trei candidați ar trebui propuși de Adunarea Populară, trei de executivul Găgăuziei, iar încă trei de instanțele judecătorești sau de Comisia Electorală Centrală a Moldovei. Totodată, el insistă că Găgăuzia trebuie să participe la elaborarea noului model, iar modificările nu pot fi limitate la amendamente tehnice în Codul Electoral.

„Rezolvarea problemei fără participarea Găgăuziei este imposibilă. Din punctul nostru de vedere, introducerea exclusivă a unor modificări tehnice în Codul Electoral al Republicii Moldova fără respectarea cerinței constituționale și a principiului nu poate înlocui necesitatea respectării cerințelor legii privind statutul juridic special al Găgăuziei”, a declarat Gaidarji.

Gaidarji a propus crearea unei delegații comune de juriști și experți din Comrat și Chișinău, care să studieze practica autonomiilor din UE, inclusiv Catalonia și Insulele Aland. Ulterior, după cum a spus el, trebuie pregătit un proiect de modificări legislative și înaintat Comisiei de la Veneția. Răspunzând la întrebarea despre grupul de lucru anterior dintre Chișinău și Comrat, Gaidarji a spus că atunci nu s-a găsit un compromis. Potrivit lui, corpul deputaților nu a fost pregătit să susțină prevederea propusă privind alegerile, iar procesul în sine nu a fost complet.

„Compromisul nu a fost găsit. Deputații au lucrat, procesul de negocieri a fost în format protocolar, noi nu l-am văzut. Iar acea ședință în care nu a fost cvorum a arătat că întreg corpul deputaților nu a fost pregătit pentru prevederea care a fost elaborată de o singură parte”, a spus Gaidarji.

La întrebarea despre posibilele proteste în cazul în care organizarea alegerilor va fi din nou amânată, el a declarat că nu are ca scop să scoată oamenii în stradă.

„Personal, nu sunt aici pentru a mobiliza oamenii la proteste. Am fost aleși de popor pentru a rezolva sarcini concrete”, a declarat Gaidarji.