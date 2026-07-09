Gaidarji, despre decizia CC: Nu reprezintă un act de justiție constituțională.

Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, critică decizia Curții Constituționale prin care au fost declarate neconstituționale mai multe prevederi din legislația privind statutul special al regiunii.

Acesta susține că hotărârea limitează competențele Găgăuziei și o califică drept o „intervenție politică gravă” în drepturile populației din regiune, transmite ipn.md.

Într-un briefing de presă, Valentin Gaidarji a declarat că Adunarea Populară a primit decizia Curții Constituționale cu „profundă îngrijorare și dezacord categoric”. Potrivit lui, hotărârea limitează semnificativ competențele Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, pe care le consideră prevăzute de Constituție și de Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei.

„Această decizie nu reprezintă un act de justiție constituțională, ci constituie o intervenție politică gravă și nelegitimă în drepturile și libertățile poporului găgăuz”, a declarat Valentin Gaidarji.

Curtea Constituțională a examinat două sesizări – una depusă de Ministerul Justiției și alta de Adunarea Populară a Găgăuziei – și a admis sesizarea ministerului, respingând-o ca inadmisibilă pe cea a APG. Prin hotărârea pronunțată, Curtea a declarat neconstituționale prevederile care permiteau autorităților de la Comrat să participe la desemnarea conducerii Poliției din UTAG și la constituirea organelor electorale regionale. Totodată, Parlamentului i s-a solicitat ajustarea legislației.