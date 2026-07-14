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rupor.md logorupor
14 Iulie 2026, 21:00
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Gagauz îl îndeamnă pe Tofan să-și asume public angajamentul: Bașcanul este membru al Guvernului

Fiodor Gagauz a venit cu o adresare către premierul desemnat Vasile Tofan, solicitându-i să-și asume public angajamentul ca noul bașcan al Găgăuziei, după ce va fi ales, va fi membru al Guvernului, așa cum prevede legislația.

Gagauz îl îndeamnă pe Tofan să-și asume public angajamentul: Bașcanul este membru al Guvernului.
Gagauz îl îndeamnă pe Tofan să-și asume public angajamentul: Bașcanul este membru al Guvernului.

„Am o întrebare directă către premierul desemnat Vasile Tofan: Sunteți gata să respectați Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei?

Până la finalul anului ar putea avea loc alegeri ale bașcanului. Bașcanul, conform legii, este membru al Guvernului. Anume de dumneavoastră depinde dacă noul bașcan va putea munci cu Cabinetul de miniștri, de dumneavoastră depind relațiile normale între Chișinău și Comrat”, a declarat Fiodor Gagauz, transmite rupor.md.

Fostul deputat a subliniat că găgăuzii nu cer privilegii, ei cer respectarea legislației țării noastre. 

„Funcția de bașcan al Găgăuziei în Guvern este prevăzută de lege, și nu trebuie să depindă de voința Chișinăului.

Domnule Tofan, asumați-vă public angajamentul că, după alegerea noului bașcan al autonomiei, această prevedere legală va fi respectată”, a mai spus Fiodor Gagauz.

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