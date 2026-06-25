Funcționarii care au pierdut încrederea prim-ministrului au primit plăți de sute de mii de lei.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat demisia membrilor Corpului de control — Vasile Bolduratu și Angela Rojcov-Ciofu, numiți încă în Guvernul lui Dorin Recean.

Potrivit șefului Guvernului, aceștia nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru a-și îndeplini atribuțiile.

Corpul de control este o structură din cadrul Cancelariei de Stat, care monitorizează legalitatea, buna gestiune și implementarea deciziilor Guvernului în instituțiile publice.

Conform declarațiilor de venit, ambii funcționari au înregistrat sume semnificative în 2025.

Vasile Bolduratu a câștigat peste 1 milion de lei pe an. Din această sumă, peste 537.000 de lei reprezintă salariul în cadrul Cancelariei de Stat (aproximativ 44.000 de lei pe lună). În plus, a primit plăți pentru participarea în consiliile de administrație ale mai multor întreprinderi de stat, inclusiv Termoelectrica, Loteria Națională a Moldovei, Poșta Moldovei și altele.

Angela Rojcov-Ciofu a declarat un venit anual de aproximativ 826.000 de lei. Din aceasta, peste 523.000 de lei reprezintă salariul în cadrul Cancelariei de Stat, în jur de 43.500 de lei pe lună. De asemenea, familia sa a primit aproape 725.000 de lei de la PNUD și plăți suplimentare pentru participarea în consiliile companiilor de stat, inclusiv Aeroportul Internațional Chișinău, Poșta Moldovei, Cricova și alte structuri.

Premierul Munteanu a declarat că, după analiza activității, s-a luat decizia de a-i demite, deoarece nu mai corespund cerințelor de încredere și standardelor profesionale.