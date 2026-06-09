Fostul vicepremier pentru reintegrare a numit imaginile cu Dodon și Plahotniuc un „joc politic”.

Martorul a declarat că imaginile video cu Dodon și Vladimir Plahotniuc ar fi reflectat, în opinia sa, „jocuri politice fără substanță”, în timp ce procurorul de caz susține că unele declarații ale acestuia confirmă poziția acuzării, informează jurnal.md.

Șova, care a fost și consilier prezidențial, a spus că știa despre inițiativa de formare a unei coaliții între PSRM și Blocul „ACUM”. Totuși, acesta ar fi declarat că nu cunoștea despre întâlnirea lui Igor Dodon cu Serghei Iaralov și Vladimir Plahotniuc la sediul Partidului Democrat.

Avocatul fostului șef al statului, Petru Balan, a declarat că depoziția martorului ar confirma lipsa probelor directe împotriva clientului său.

„Acest martor a declarat faptul că, din experiența lui, ceea ce se discuta pe acel video erau pure jocuri politice fără substanță”, a spus Petru Balan.

Întrebat din partea cui ar fi fost acel „joc”, avocatul a răspuns: „Jocul, cum a spus martorul, din partea ambelor, așa el vede”.

„Ambilor actori politici: Dodon și Plahotniuc. Din acel joc, Dodon era în poziție slabă, dat fiind faptul că puterea îi aparținea Partidului Democrat, care atunci era condus de Plahotniuc”, a mai declarat Balan.

De cealaltă parte, procurorul Petru Iarmaliuc susține că declarațiile lui Șova sunt importante pentru acuzare și ar confirma mărturiile făcute anterior de fostul consilier prezidențial Artur Gumeniuc, audiat în ședința din 5 iunie.

„Ceea ce a confirmat martorul, un aspect foarte important, este ceea ce a spus și martorul Artur Gumeniuc, iar acum domnul Șova confirmă faptul că funcția de vicepremier de reintegrare i-a fost propusă de către Igor Dodon, dar nu de către prim-ministrul desemnat în 2019, nu de Zinaida Greceanîi și nu de către Andrei Năstase, dar de către Igor Dodon”, a declarat procurorul Petru Iarmaliuc.

Vasile Șova nu a dorit să discute cu presa după audiere.

Avocații lui Igor Dodon au anunțat că în proces urmează să fie audiați alți 13 martori ai apărării, inclusiv fosta președintă a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, și primarul capitalei, Ion Ceban.

Igor Dodon este acuzat că ar fi pretins și acceptat de la Vladimir Plahotniuc sume cuprinse între 600.000 și un milion de dolari pentru promovarea intereselor Partidului Democrat. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost solicitați pentru acoperirea cheltuielilor PSRM, inclusiv plata salariilor, dar și pentru interese personale. Dodon respinge acuzațiile și pledează nevinovat.