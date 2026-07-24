Fostul deputat Fiodor Gagauz intenționează să candideze pentru funcția de bașcan al Găgăuziei

Fostul deputat Fiodor Gagauz a declarat că a luat decizie de a candidat la funcția de bașcan, după consultări cu locuitorii regiunii și este pregătit să își asume responsabilitatea pentru această funcție.

Fiodor Gagauz a subliniat că alegerile viitoare pentru funcția de bașcan și în Adunarea Populară a Găgăuziei vor juca un rol important în determinarea viitorului regiunii și trebuie să devină un moment de reînnoire și alegere responsabilă, scrie ipn.md.

„Astăzi nu este momentul să stăm deoparte. Sunt convins că fiecare persoană care poate aduce beneficii poporului său trebuie să își asume responsabilitatea. De aceea, după reflecții serioase și consultări cu locuitorii regiunii, am luat decizia să candidez pentru funcția de bașcan al Găgăuziei”, a declarat politicianul.

Potrivit lui Fiodor Gagauz, regiunea are nevoie de oameni care nu doar să vorbească despre probleme, ci și să le rezolve. Oameni care să apere cu demnitate interesele autonomiei, să obțină respect pentru drepturile acesteia și să construiască relații constructive cu autoritățile centrale.

„Aceasta este o decizie conștientă și o mare responsabilitate pe care sunt gata să o asum. O accept nu pentru lupta politică, ci pentru că sunt convins că astăzi, mai mult ca niciodată, Găgăuzia are nevoie de liniște, unitate și mișcare înainte”, a spus Fiodor Gagauz.

În opinia lui Fiodor Gagauz, în ultimii ani Găgăuzia a fost marcată de confruntări politice între autoritățile centrale și conducerea regională, ceea ce, potrivit acestuia, a dus la limitarea atribuțiilor regiunii și la izolarea sa politică. Fiodor Gagauz consideră că dezvoltarea Găgăuziei necesită o nouă etapă.