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18 Septembrie 2026, 13:52
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Fondul de Convergență încă nu a început să funcționeze, dar sprijinul pentru locuitorii de pe malul stâng este deja oferit

În prima jumătate a anului, în aceste scopuri au fost alocate peste 218 milioane de lei. Acest lucru a fost comunicat de viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.

Fondul de Convergență încă nu a început să funcționeze, dar sprijinul pentru locuitorii de pe malul stâng este deja oferit.
Fondul de Convergență încă nu a început să funcționeze, dar sprijinul pentru locuitorii de pe malul stâng este deja oferit.

El a menționat că principala sarcină a viitorului fond va consta în reducerea diferențelor de acces la serviciile sociale și la oportunități pentru locuitorii raioanelor de est ale țării, scrie logos-pres.md.

„Totodată, este important de subliniat că fondul nu vizează teritoriile, ci, înainte de toate, oamenii, nevoile și oportunitățile lor. În primul rând, este vorba despre domenii precum protecția socială, sănătatea, educația și alte direcții care influențează în mod direct calitatea vieții oamenilor și a familiilor acestora”, a menționat vicepremierul.

 Amintim că Fondul de convergență este constituit din mijloacele care vor fi încasate după anularea treptată a facilităților fiscale pentru întreprinderile de pe malul stâng al Nistrului. 

Mijloacele obținute din introducerea TVA și accizelor la importul și vânzarea mărfurilor vor fi direcționate spre dezvoltarea infrastructurii și a sferei sociale de pe malul stâng. 

Aplicarea TVA și accizelor se va realiza treptat. Prima etapă va include următoarele categorii de mărfuri: de la 1 septembrie 2026, vor fi supuse impozitării mărfurile care nu sunt de primă necesitate și articolele de lux, inclusiv băuturile alcoolice, produsele din tutun, icrele, parfumeria, metalele și pietrele prețioase, bijuteriile, perlele, blănurile, mijloacele de transport etc. 

După 1 ianuarie 2027, lista va fi extinsă prin includerea produselor petroliere, metalelor neprețioase, mineralelor și concentratelor acestora, caolinului și altor tipuri de argilă etc. De la 1 aprilie 2027, vor fi incluse gazele naturale, energia electrică etc.

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