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tv8.md logotv8
15 Septembrie 2026, 13:30
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Flenchea: Suntem acum potențial foarte aproape de soluționarea conflictului transnistrean

Republica Moldova se află, cu siguranță, mai aproape de soluționarea conflictului transnistrean și de restabilirea integrității sale teritoriale decât în anii precedenți.

Flenchea: Suntem acum foarte aproape, potențial, de soluționarea conflictului transnistrean.
Flenchea: Suntem acum foarte aproape, potențial, de soluționarea conflictului transnistrean.

Această opinie a fost exprimată de fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, Alexandru Flenchea.

În opinia lui Alexandru Flenchea, războiul Rusiei împotriva Ucrainei a distrus arhitectura securității europene, iar din februarie 2022 perspectiva reintegrării a devenit mult mai realistă. Problema este doar că, deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu au formulat direct și deschis un plan clar de reintegrare. Acest lucru generează neîncredere în societate și nu le dă speranțe partenerilor internaționali, scrie tv8.md

„Acum ne aflăm potențial foarte aproape de soluționarea conflictului transnistrean și de restabilirea integrității țării noastre. Aceasta poate fi restabilită, dacă abordăm corect lucrurile, în decurs de trei până la șase luni începând de astăzi. Obiectiv vorbind, acum suntem mai aproape ca niciodată, din motivul că arhitectura de securitate și cooperare multilaterală din Europa, consolidată încă din a doua jumătate a secolului al XX-lea, își trăiește deja ultimele zile. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a îngropat-o la 24 februarie 2022”, a declarat Flenchea.

Potrivit acestuia, Republica Moldova este acum potențial mai aproape de reintegrare decât oricând. Însă, pe de altă parte, a existat un moment în care o astfel de posibilitate era și mai aproape — în aprilie 2022, consideră expertul.

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