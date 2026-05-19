Flenchea: Moscova încearcă să se prezinte drept „protectorul” celor din stânga Nistru.

O spune directorul Inițiativei pentru Pace, Alexandru Flenchea. Fostul vicepremier pentru reintegrare a declarat că această măsură are și o dimensiune politică, menită să transmită cetățenilor din regiune ideea că doar Federația Rusă ar fi dispusă să îi „protejeze”, scrie ipn.md.

Totodată, expertul consideră că Moscova ar putea organiza în perioada următoare o distribuire coordonată de pașapoarte rusești în regiunea transnistreană, în condițiile în care majoritatea celor care și-au dorit cetățenia rusă au obținut-o deja în anii precedenți, iar eventualele „cozi” la structurile consulare ruse ar putea fi create artificial.

Alexandru Flenchea avertizează că autoritățile moldovene trebuie să răspundă prin acțiuni concrete, nu doar prin declarații politice. Potrivit lui, Chișinăul trebuie să demonstreze că își protejează propriii cetățeni din regiunea transnistreană și să evite măsuri care i-ar putea îndepărta de Republica Moldova.

„Dacă nu ne apărăm noi cetățenii din regiunea transnistreană, atunci o va face Rusia. Și cum își apără Rusia cetățenii peste hotare am văzut deja în mai multe state și continuăm să vedem în Ucraina”, a mai spus Alexandru Flenchea.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret care simplifică obținerea cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene din Republica Moldova. Potrivit noilor reguli, solicitanții nu mai sunt obligați să locuiască în Rusia și sunt scutiți de testele de limbă, istorie sau educație civică. De procedura simplificată pot beneficia cetățenii străini sau persoanele fără cetățenie care au împlinit 18 ani și care locuiesc permanent în regiunea transnistreană la data intrării în vigoare a decretului.