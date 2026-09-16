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16 Septembrie 2026, 09:10
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Flenchea: Integrarea europeană este atractivă pentru locuitorii Transnistriei, dar nu și pentru „Sheriff”

Procesul de eurointegrare poate ajuta și la reintegrarea Moldovei, dacă prin Transnistria se înțeleg oamenii care locuiesc acolo.

Flenchea: Integrarea europeană este atractivă pentru locuitorii Transnistriei, dar nu și pentru „Sheriff”.
Flenchea: Integrarea europeană este atractivă pentru locuitorii Transnistriei, dar nu și pentru „Sheriff”.

Dacă însă vorbim despre autoritățile de facto de pe malul stâng, atunci acestea nu au nevoie de eurointegrare, consideră Alexandru Flenchea.

În acest context, în opinia fostului viceprim-ministru pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, este necesară concentrarea eforturilor asupra oamenilor obișnuiți, scrie tv8.md.

„Este Uniunea Europeană atractivă pentru oamenii care trăiesc și muncesc cinstit, plătesc impozite, își doresc un viitor previzibil pentru ei și copiii lor? Da, este. Nu doar datorită indicatorilor economici, garanțiilor sociale și garanțiilor privind drepturile minorităților — lingvistice, naționale, religioase etc. 

Poate Uniunea Europeană, cu toate cele enumerate, inclusiv statul de drept, justiția, o economie și o piață extrem de reglementate, să fie atractivă pentru crima organizată? Nu, nu poate", a declarat Flenchea. 

El menționează că Chișinăul poate defini Transnistria prin oamenii care locuiesc acolo, dintre care majoritatea sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Dar poate identifica regiunea cu autoritățile locale de facto, care au instaurat de fapt un regim polițienesc și o oligarhie. Integrarea europeană poate atrage oamenii obișnuiți, însă sperie holdingul „Sheriff" și elitele locale.

„Dacă definim Transnistria drept compania "Sheriff" și interesele sale de afaceri, atunci deciziile pe care Republica Moldova trebuie să le ia în privința regiunii și a propriului său viitor trebuie să fie altele. Dar vreau să cred că majoritatea oamenilor consideră că Transnistria nu este "Sheriff", ci oamenii care locuiesc acolo, — concetățenii noștri", a concluzionat fostul viceprim-ministru. 

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