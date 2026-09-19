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noi.md logonoi
19 Septembrie 2026, 20:15
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Flenchea: Datele despre depozitul de la Cobasna nu elimină riscul unui conflict

Estimarea făcută publică privind raza zonei care ar putea fi afectată în cazul unui incident la depozitul de muniții de la Cobasna nu reprezintă principala problemă din perspectiva securității regionale.

Flenchea: Datele despre depozitul de la Cobasna nu elimină riscul unui conflict.
Flenchea: Datele despre depozitul de la Cobasna nu elimină riscul unui conflict.

Această opinie a fost exprimată de fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, în cadrul unui interviu acordat morari.live, transmite  noi.md

Potrivit acestuia, este mult mai important cine ar putea fi considerat responsabil pentru un eventual incident.

În cadrul emisiunii au fost discutate evaluările publicate de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, potrivit cărora riscul reprezentat de obiectiv este limitat și controlabil, iar raza posibilă de afectare a fost estimată la aproximativ doi kilometri. 

Flenchea a remarcat că evaluarea tehnică este importantă pentru pregătirea unor măsuri concrete de securitate, însă problema are și o dimensiune politico-militară. 

„Întrebarea nu este cât de departe vor zbura aceste schije, la 2 km sau la 1,5 km, ci pe cine va desemna Moscova drept responsabil pentru acest incident sau pentru această explozie”, a declarat el.

În opinia sa, în cazul unui atac asupra obiectivului unde se află militari ruși, Moscova ar putea considera cele întâmplate drept o agresiune directă. 

Flenchea a subliniat că, într-un asemenea scenariu, consecințele pot depinde nu doar de amploarea exploziei propriu-zise, ci și de evaluarea politică ulterioară a sursei acesteia. 

„Lovitura nu va mai fi îndreptată asupra Cobasnei, ci asupra centrelor de luare a deciziilor”, a spus el.

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