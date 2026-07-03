Fiodor Gagauz: Puterea centrală trebuie să garanteze atribuțiile autonomiei, nu să le anuleze.

Fostul deputat Fiodor Gagauz a criticat poziția fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, privind alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei.

În opinia sa, criza a apărut nu din cauza acțiunilor autonomiei, ci din cauza contradicțiilor dintre Codul Electoral al Moldovei și legea privind statutul special al Găgăuziei, transmite rupor.md.

„El a declarat că Adunarea Populară Găgăuză trebuie să alinieze legislația regională cu Codul Electoral al țării. Practic, aceasta ar însemna renunțarea autonomiei la competența de a-și forma propria Comisie Electorală Centrală și de a organiza alegerile organelor de putere ale Găgăuziei”, a scris Gagauz.

Potrivit acestuia, Adunarea Populară Găgăuză a aprobat Comisia Electorală Centrală și a stabilit alegerile inițial pentru 22 martie, apoi pentru 21 iunie, însă Cancelaria de Stat a obținut de două ori în instanță suspendarea acestora. Gagauz susține că plângerea Adunării Populare Găgăuze nu a fost examinată în termenii legali până acum.

„Adevărul este că criza legată de alegeri a fost creată artificial de autoritățile centrale. Ea a fost pusă la cale în 2022, când Parlamentul a adoptat noul Cod Electoral al Moldovei, ale cărui prevederi contravin competențelor regiunii, garantate prin legea privind statutul Găgăuziei”, a declarat el.

Gagauz consideră că situația poate fi deblocată prin negocieri între Comrat și Chișinău, prin acordarea statutului președintelui și secretarului Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei, precum și prin stabilirea regulilor de finanțare a campaniei.

„Tănase a spus corect: cel care este mai puternic trebuie să fie mai înțelept. Autoritățile centrale sunt obligate să garanteze competențele autonomiei, nu să le anuleze prin Curtea Constituțională, ocolind legea”, a scris Gagauz.