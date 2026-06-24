Fiodor Gagauz: PAS nu are nevoie de un compromis, ci de un Comrat care să cedeze.

Politicianul și fostul deputat Fiodor Gagauz a declarat că situația legată de alegerile din Găgăuzia arată că autoritățile centrale nu au căutat inițial un compromis, ci au mizat pe supunerea politică a autonomiei.

Potrivit lui Gagauz, problema alegerilor a fost creată chiar de Chișinău, când, la elaborarea noului Cod electoral, au fost adoptate în mod conștient norme care contrazic Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, transmite rupor.md.

Ulterior, autonomiei i s-a propus un așa-numit compromis, care, în esență, presupunea renunțarea Găgăuziei la propriile competențe în domeniul electoral, desființarea Comisiei Electorale Locale și transferarea organizării alegerilor sub controlul structurilor republicane. Adunarea Populară nu a susținut această abordare, iar acum autoritățile încearcă să obțină același lucru prin intermediul Curții Constituționale.

Pe 7 iulie, CC va examina sesizarea Ministerului Justiției, care contestă dreptul Găgăuziei de a organiza independent alegerile pentru bașcan și Adunarea Populară, competențe pe care autonomia le-a exercitat pe parcursul întregii sale istorii.

Gagauz avertizează că o posibilă anulare a acestor competențe va crea un precedent extrem de periculos. Potrivit lui, se va ajunge la o situație absurdă în care statul, garant al statutului special al Găgăuziei, însuși va urmări limitarea drepturilor autonomiei.

Politicianul consideră această cale greșită și periculoasă, subliniind că nu va rezolva problema alegerilor, ci doar va spori neîncrederea dintre Chișinău și Comrat. Gagauz a îndemnat Ministerul Justiției să retragă sesizarea de la CC și să caute o soluție din impas în cadrul legii și al dialogului, nu prin provocarea unor conflicte politice.