Fiodor Gagauz: Legea privind statutul special al Găgăuziei reprezintă o linie roșie în jurul alegerilor.

Potrivit acestuia, în ultimele săptămâni s-a discutat intens despre organizarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, însă orice decizie trebuie luată în conformitate cu prevederile Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei, scrie rupor.md.

Fiodor Gagauz a menționat că această lege stabilește competențele Adunării Populare de a convoca alegerile, de a aproba componența Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei și de a organiza desfășurarea alegerilor regionale.

„Aceasta nu este un privilegiu și nici o cerință politică — legislația țării a prevăzut inițial pentru autonomie un mecanism propriu de organizare a alegerilor”, a subliniat politicianul.

El consideră că încercările de a transfera organizarea alegerilor sub controlul total al structurilor republicane contravin sensului și spiritului legii privind statutul autonomiei.

Potrivit lui Fiodor Gagauz, criza actuală nu a apărut din cauza refuzului Găgăuziei de a organiza alegerile, ci ca urmare a contradicțiilor dintre legea specială privind autonomia și anumite norme ale Codului Electoral adoptate ulterior la nivel republican.

„Soluția nu constă în limitarea competențelor legale ale autonomiei, ci în eliminarea acestor contradicții. Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei trebuie să rămână baza tuturor deciziilor. Aceasta este linia roșie în jurul alegerilor din Găgăuzia”, a declarat el.