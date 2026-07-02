Filat: Scandalul de la MoldATSA este un război între clanurile Spînu și Recean pentru controlul asupra aviației.

Fostul prim-ministru Vlad Filat a declarat că în spatele scandalului legat de MoldATSA se află lupta dintre două clanuri – Spînu și Recean.

Potrivit lui, conflictul vizează controlul unor fluxuri financiare importante în domeniul aviației civile.

Filat susține că, în momentul numirii lui Recean în Consiliul de Administrație MoldATSA, acolo se aflau deja două persoane numite anterior în mandatul său de premier, astfel că grupul său a obținut trei din cele șapte locuri. Potrivit fostului premier, scopul a fost demiterea lui Vangheli, care reprezenta interesele unei grupări rivale, și numirea în locul său a unei persoane din echipa lui Recean, scrie omniapres.md cu referire la ziua.md.

În acest context, el a remarcat că numirea lui Recean a avut loc luni, iar joi a fost publicată o anchetă a Ziarului de Gardă despre Vangheli. Deși, potrivit lui Filat, informațiile prezentate în anchetă erau cunoscute încă din iunie anul trecut, momentul publicării nu a fost ales întâmplător.

„Explicați atunci de ce a mers Recean la MoldATSA. Vă spun de ce: pentru că asistăm la un război despre care vorbesc de mult timp, un război între clanuri și grupări interne. Recean, Spînu și Vangheli fac parte din acest conflict, alături de Radu Marian, Perciun și alții din gruparea lui Spînu, care acum se laudă unul în fața altuia”, a declarat Filat.

Potrivit lui, este vorba nu doar despre MoldATSA, ci despre interese mari legate de aviația civilă, aeroport și serviciile conexe.

„Veți vedea că MoldATSA a fost doar primul pas. Urmează lupta pentru concurența pe piața transporturilor aeriene, apoi discuții despre compania Polaris, care sunt încă în fază incipientă, precum și lupta pentru aprovizionarea cu combustibil a aeroportului după ce Lukoil a intrat sub sancțiuni și restricții. Ca să înțelegeți despre ce este vorba: aprovizionarea cu combustibil a aeroportului este o afacere cu un volum de vânzări de aproximativ un milion de euro pe zi. Nu vorbim despre lucruri abstracte. Accesul pe această piață necesită obținerea unei licențe, care este emisă de o comisie guvernamentală, până acum coordonată de Recean”, a subliniat fostul premier.

El consideră, de asemenea, că scandalul cu Taburceanu nu trebuie privit izolat care face parte din această confruntare, care se extinde și în alte domenii, inclusiv în sectorul energetic.

„Totul este mult mai complicat decât pare și asta arată adevărata față a actualei puteri. Reducerea întregii discuții doar la cazul Taburceanu, la demisie și returnarea banilor poate fi convenabilă pentru ei, dar nu pentru noi. De aceea, toate aceste aspecte trebuie clarificate în continuare pe toate direcțiile. Să nu uităm nici sectorul energetic, unde rămân foarte multe întrebări și unde mizele ajung la sute de milioane de euro”, a concluzionat Vlad Filat.