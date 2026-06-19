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ziua.md logoziua
19 Iunie 2026, 13:09
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Excluderea Olesei Stamate din PAS, declarată ilegală de instanța de judecată

Olesea Stamate, fostă deputat PAS și șefă a Comisiei juridice a Parlamentului în legislatura trecută, a obținut câștig de cauză în prima instanță, în procesul intentat partidului de guvernământ.

Excluderea Olesei Stamate din PAS, declarată ilegală de instanța de judecată.
Excluderea Olesei Stamate din PAS, declarată ilegală de instanța de judecată.

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a constatat astăzi, 19 iunie, nulitatea Hotărârii Biroului Permanent Național al PAS din 4 aprilie 2025, prin care a exclus-o din rândurile sale, informează ziua.md

Ca urmare, judecătorul Alexandru Ceban a dispus restabilirea Olesei Stamate în calitatea de membru al PAS și repunerea acesteia în situația juridică anterioară adoptării deciziei de excludere. Totodată, instanța a obligat formațiunea să actualizeze evidențele interne și registrele relevante pentru a înlătura efectele hotărârii anulate.

De asemenea, PAS a fost obligat să achite reclamantei cheltuieli de judecată în valoare totală de 400 de lei.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 30 de zile de la pronunțarea dispozitivului.

Olesea Stamate a fost exclusă din PAS la 4 aprilie 2025, în contextul controverselor legate de modificările aduse Legii amnistiei. Ulterior, aceasta a părăsit și fracțiunea parlamentară a partidului, continuându-și activitatea în calitate de deputat neafiliat.

Jurist de profesie, Olesea Stamate a fost ministru al Justiției în Guvernul Maia Sandu, vicepreședinte al PAS și deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Ea a condus Comisia juridică, numiri și imunități a Legislativului până în ianuarie 2024, când a renunțat la funcția de președinte, rămânând membră a comisiei.

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