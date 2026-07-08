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8 Iulie 2026, 13:24
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Europarlamentar: Trimitem Moldovei miliarde, iar verișoara Maiei Sandu primește peste 6.000 de euro

Europarlamentarul Luis Lazarus s-a indignat că politicienii europeni laudă succesele Moldovei, deși țara nu are în prezent nici prim-ministru, nici Guvern.

Europarlamentar: Trimitem Moldovei miliarde, iar verișoara Maiei Sandu primește peste 6.000 de euro.
Europarlamentar: Trimitem Moldovei miliarde, iar verișoara Maiei Sandu primește peste 6.000 de euro.

Declarația a fost făcută în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European.

Potrivit acestuia, el nu împărtășește optimismul privind aderarea Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană, deoarece, în opinia politicianului, nu este respectat unul dintre criteriile cheie — lupta împotriva corupției, scrie ecopolitic.ro.

„Nu intenționez să mă alătur corului celor care laudă ideea aderării Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană, pentru că am considerat întotdeauna că țările candidate trebuie să respecte anumite criterii. Iar criteriul luptei împotriva corupției, care este unul dintre cele principale, nu este deloc respectat.

Probabil știți că Moldova nu mai are prim-ministru. Acesta și-a dat recent demisia. De ce a plecat? În ce circumstanțe?

Aceasta s-a întâmplat pe fundalul faptului că verișoara Maiei Sandu, pseudo-președinta acestei pseudo-republici, pentru că, de fapt, Moldova este parte a României, și mă uimește că nimeni nu vorbește despre asta aici, primește un salariu de peste 6.000 de euro.

Noi ajutăm Moldova, direcționăm acolo miliarde pentru reforme, iar ei își stabilesc salarii de câte 6.000 de euro. Nu vi se pare că este o problemă importantă?”, a declarat Luis Lazarus.

Sursă
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