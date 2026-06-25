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25 Iunie 2026, 20:00
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Estonia va deschide ambasadă la Chișinău în a doua jumătate a acestui an

Estonia va deschide ambasadă la Chișinău în a doua jumătate a acestui an. Decizia autorităților de la Tallinn a fost salutată de premierul Moldovei, Alexandru Munteanu.

Estonia va deschide ambasadă la Chișinău în a doua jumătate a acestui an.
Estonia va deschide ambasadă la Chișinău în a doua jumătate a acestui an.

Deschiderea ambasadei a fost discutată în cadrul întâlnirii șefului Guvernului cu premierul Estoniei, Kristen Michal, care a avut loc astăzi la Gdansk. În timpul dialogului, oficialii au abordat aprofundarea relațiilor bilaterale, promovarea integrării europene a Republicii Moldova, precum și extinderea cooperării economice moldo-estoniene, transmite logos-pres.md.

Alexandru Munteanu a mulțumit Estoniei pentru sprijinul acordat cursului european al Moldovei. Părțile au discutat și continuarea proiectelor comune în domeniul guvernării electronice, combaterii dezinformării și amenințărilor hibride.

„Estonia este un partener de încredere și un susținător ferm al integrării europene a Republicii Moldova. Experiența sa în crearea instituțiilor moderne, digitalizarea serviciilor publice și consolidarea securității cibernetice reprezintă un model valoros pentru transformarea țării noastre”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

De asemenea, părțile au subliniat importanța creșterii investițiilor estoniene în economia țării noastre. Companiile estoniene își extind prezența pe piața Republicii Moldova, contribuind la crearea locurilor de muncă și dezvoltarea unor noi capacități de producție. Totodată, conform datelor pentru anul 2025, volumul comerțului reciproc între Republica Moldova și Estonia a crescut cu 44%, ajungând la 14,43 milioane de euro.

Sursă
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