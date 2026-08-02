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moldpres.md logomoldpres
2 August 2026, 12:30
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Erată: Grosu, nu a afirmat, în interviul acordat Moldpres, că R. Moldova este dependentă de gazele rusești

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, într-un interviu acordat agenției Moldpres, nu a declarat că Republica Moldova depinde de gazul rusesc.

Erată: Grosu, nu a afirmat, în interviul acordat Moldpres, că R. Moldova este dependentă de gazele rusești.
Erată: Grosu, nu a afirmat, în interviul acordat Moldpres, că R. Moldova este dependentă de gazele rusești.

Agenția de stat de informații Moldpres a anunțat că, într-un interviu publicat pe 31 iulie 2026, a fost comisă o eroare, transmite moldpres.md.

În textul interviului a fost inclusă o formulare despre dependența Republicii Moldova, pe care președintele Parlamentului nu a rostit-o.

Eroarea a fost corectată în cel mai scurt timp, iar versiunea ajustată a materialului este disponibilă în fluxul oficial de știri al agenției.

Conducerea și redacția Moldpres și-au exprimat regretul pentru cele întâmplate și și-au cerut scuze de la președintele Parlamentului, Igor Grosu, precum și de la toții cititorii și mijloacele de informare în masă care au difuzat informația inițială.

Agenția a subliniat că respectarea principiilor de veridicitate și a exactității jurnalistice rămâne una dintre prioritățile-cheie.

În plus, Moldpres a anunțat demararea unei anchete interne, care urmează să stabilească circumstanțele apariției erorii, să identifice persoanele responsabile și să aplice măsurile prevăzute de legislație.

Reamintim că este vorba despre o formulare potrivit căreia Moldova ar urma să depindă de gazul rusesc până în 2028, pe care Igor Grosu nu a rostit-o în interviu.

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