Elena Dragalin: Presiunea psihologică asupra fiicei mele era enormă.

Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție (PA), a rupt tăcerea și a decis să vorbească despre situația în care s-a aflat anterior fiica sa, Veronica.

Invitată în cadrul emisiunii „Gonța Media”, aceasta a descris în detalii cutremurătoare campania de hărțuire și presiune psihologică la care ar fi fost supusă fiica sa, Veronica Dragalin, orchestrată direct de la vârful partidului de guvernământ PAS și din interiorul instituției prezidențiale, transmite noi.md.

Conform dezvăluirilor, punctul culminant al acestor tensiuni s-a consumat în vara anului 2023, perioadă în care șefa PA ar fi fost transformată în ținta unor atacuri politice directe, venite din partea unor oficiali fără nicio competență în domeniul juridic.

Potrivit Elenei Dragalin, momentul de cotitură a survenit imediat după o discuție pe care a avut-o personal cu președinta țării, la Chicago, unde șefa statului promisese inițial că „nu o va lăsa pe Veronica singură” în fața atacurilor publice lansate la acea vreme de fostul șef al CNA, Iulian Rusu. Realitatea din teren s-a dovedit însă a fi complet diferită.

„Cum spuneam, presiunea psihologică era enormă. Am venit și eu la Chișionu și, în trei zile, Veronica este chemată la Președinție cu 15 șacali din PAS, cei de sus, care, în loc să-și facă treaba pe la ministere și prin departamentele unde lucrau sau în Parlament, considerau că știu foarte bine ce se întîmplă în justiție și trebuie să o învețe pe Veronica cum să conducă Procuratura Anticorupție. Acolo persoane total neadecvate au început să o atace. Neadecvate, am în vedere prin faptul că nu cunosc nimic despre justiție. Același Dan Perciun, aceeași Liliana Nicolaescu-Onofrei, nu mai știu cine era acolo. Ministrul Justiției de atunci, Litvinenco, a tăcut, deși el, de fapt, pricepea ceva în justiție și înțelegea ce se întîmplă”, a relatat Elena Dragalin.

Gravitatea acestor întâlniri constă nu doar în imixtiunea directă în activitatea unui procuror independent, ci și în caracterul lor clandestin. Elena Dragalin susține că aceste convocări aveau loc trei zile la rând, cu scopul clar de a dicta măsuri administrative și de anchetă, totul desfășurându-se în afara oricărui cadru legal de transparență: „Au fost chemate trei zile la rând ca să li se citească morală, să li se spună pe cine să dea afară, să li se spună ce trebuie să facă pe anumite cazuri. (...) Aceste întruniri de la Președinție se făceau fără a fi înregistrate într-un registru, cu cine a intrat și cine a ieșit din instituție. Deci urmele sînt șterse. Încearcă să demonstrezi că ai fost chemat sau cine a mai fost acolo. Se intra întotdeauna pe ușa din spate.” Pe lângă presiunile instituționale exercitate de nucleul dur al PAS – catalogat de Elena Dragalin drept un „Comitet Central” format din 12-15 oameni care decid totul în stat –, fosta șefă a PA ar fi fost supusă și unor atacuri suburbane la nivel personal, venite din partea consilierilor prezidențiali.

Mama fostei procuroare a catalogat drept „josnică” atitudinea unei consiliere venite din străinătate, care ar fi abordat-o pe Veronica Dragalin în cadrul unei conferințe internaționale la Atlanta pentru a o întreba, în mod tendențios, dacă este însărcinată.

„Faptul că are consilieri din străinătate mai mulți decât ar trebui să aibă mă face să cred că, pentru ei, moldovenii nu sunt persoane care merită să fie tratate ca oameni cu demnitate (...). Au fost foarte multe și foarte murdare presiuni psihologare ca să o frângă”, a adăugat invitata.

Epopeea s-a încheiat printr-o reacție oficială și tăioasă a Veronicăi Dragalin, care a refuzat să mai accepte ingerințele politice în bucătăria internă a Procuraturii Anticorupție. În iunie 2023, aceasta a expediat o scrisoare oficială către cei trei capi ai statului — președinta țării, președintele Parlamentului și prim-ministrul Dorin Recean — prin care a stopat definitiv orice dialog de acest gen, conștientizând că sistemul politic nu îi va permite să își ducă munca și dosarele la bun sfârșit.

„Când am văzut aceste lucruri, mi-am dat seama că nu mai avea niciun sens să rămână în funcția în care era”, a concluzionat Elena Dragalin.