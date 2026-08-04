Două partide de opoziție cer demisia funcționarilor implicați în organizarea vizitei talibanilor.

Declarații în acest sens au fost făcute de Partidul Național Moldovenesc (PNM) și de Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).

Ei cer demisia secretarului de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, care a solicitat permisiunea de a organiza o vizită, și a ministrului afacerilor externe, Mihai Popșoi – în contextul în care MAE a eliberat vize de intrare, transmite infotag.md

PNM a menționat că Vasile Șarban a semnat o adresare către Ministerul Afacerilor Externe, prin care a cerut sprijin pentru intrarea în Moldova a trei reprezentanți ai autorităților talibane din Kabul.

„Încercarea de a construi o afacere și de a obține bani dintr-o țară controlată de talibani, izolată la nivel internațional și aflată sub sancțiuni economice, denotă o lipsă serioasă de discernământ și responsabilitate. Ce cale europeană promovează Guvernul PAS, dacă secretarul de stat facilitează vizita unor reprezentanți ai unui astfel de regim?! Guvernul trebuie să explice public cine din MAE a aprobat această vizită și în baza căror interese s-a ghidat”, — se arată în declarația PNM.

Președinta partidului ALDE, Arina Spătaru, a declarat că acțiunile MAE arată că „statul nu mai știe ce face propriul stat”.

„Politica externă nu este un joc de improvizație. Fiecare document, fiecare viză și fiecare invitație pot avea consecințe pentru reputația internațională a Republicii Moldova. Dacă această vizită a fost aprobată, atunci cineva trebuie să-și asume responsabilitatea, iar dacă nu a fost agreată, înseamnă că Ministerul Afacerilor Externe a pierdut controlul asupra propriilor proceduri.

În ambele situații, responsabilitatea politică revine ministrului Mihai Popșoi. Nu este suficient să anunțe o anchetă după ce delegația a ajuns deja în Republica Moldova. Din respect pentru instituția pe care o conduce, pentru partenerii noștri externi și pentru cetățenii Republicii Moldova, îi cer ministrului Mihai Popșoi să-și depună demisia. Într-un stat european, responsabilitatea începe nu cu ancheta, ci cu asumarea rolului”, — a declarat Spătaru.