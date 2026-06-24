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ipn
24 Iunie 2026, 13:18
12 427
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Dosarul Kuliok: Zinaida Greceanîi și Corneliu Furculiță nu s-au prezentat în instanță

Ședința de judecată în dosarul denumit generic „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon, lider al Partidului Socialiștilor, a fost întreruptă după ce apărarea nu a asigurat prezența martorilor citați.

Dosarul Kuliok: Zinaida Greceanîi și Corneliu Furculiță nu s-au prezentat în instanță.
Dosarul Kuliok: Zinaida Greceanîi și Corneliu Furculiță nu s-au prezentat în instanță.

În fața instanței urmau să fie audiați fostul premier și ex-președinte al Parlamentului, Zinaida Greceanîi, precum și deputatul socialist Corneliu Furculiță, informează ipn.md.

Potrivit avocaților, Zinaida Greceanîi și-a exprimat disponibilitatea de a depune mărturie în acest dosar, însă a solicitat să fie audiată doar în prezența avocatului său, invocând faptul că are statut de bănuit într-o cauză separată disjunsă din același dosar. Apărătorul său a informat instanța că nu poate participa la ședința de miercuri.

La rândul său, Corneliu Furculiță a anunțat că nu se poate prezenta în instanță, motivând că are alte activități programate.

Igor Dodon este acuzat de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Procurorii susțin că acesta ar fi solicitat peste un milion de dolari de la Vlad Plahotniuc pentru promovarea intereselor politice ale PDM. Fostul președinte pledează nevinovat.

Sursă
ipn
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