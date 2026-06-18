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unimedia.info logounimedia
18 Iunie 2026, 14:20
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Dorin Recean, numit membru al Consiliului de Administrație al MoldATSA

Fostul prim-ministru, Dorin Recean, a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Întreprinderii de Stat „MoldATSA”. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu.

Dorin Recean, numit membru al Consiliului de Administrație al MoldATSA.
Dorin Recean, numit membru al Consiliului de Administrație al MoldATSA.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Dorin Recean a fost numit în funcție începând cu data de 15 iunie, fără indemnizație, scrie unimedia.info.

Reamintim că în decembrie 2022, prin decretul Maiei Sandu, Recean a fost numit emisar special pentru dezvoltare și reziliență. De asemenea, Recean a intrat în conducerea Bursei Internaționale a Moldovei.

Dorin Recean a ocupat funcția de prim-ministru al Republicii Moldova din 16 februarie 2023 până la 1 noiembrie 2022.

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