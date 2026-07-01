Dorin Recean: Nu am nicio legătură cu compania aeriană Polaris.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dorin Recean a declarat că în ultima vreme împotriva sa sunt răspândite „acuzații false”, scopul acestora fiind subminarea încrederii cetățenilor în instituțiile de stat și în societate.

„Acuzațiile false capătă proporții fanteziste în ultima perioadă, anume pentru ca oamenii să pună la îndoială orice și pe oricine, să nu mai distingă adevărul și, respectiv, să fie slăbită încrederea în societatea noastră”, a scris fostul premier.

El a subliniat că nu deține niciun activ, în afară de cele declarate oficial și disponibile pentru verificare pe site-ul Autorității Naționale de Integritate.

„Accentuez, și de această dată, că toate activele mele sunt exact aceleași menționate în declarația de avere și interese personale. Nu dețin, direct sau indirect, alte active, bunuri, proprietăți decât cele prezentate în declarație”, a menționat Recean.

„Declar că nu dețin acțiuni, nu am interese și nu am nicio legătură cu compania aeriană Polaris”, a subliniat el.

În aceeași postare, Recean a remarcat că orice investitor care dorește să activeze în Moldova trebuie să respecte cerințele de transparență și bună credință. Potrivit lui, companiile care activează în domenii strategice pentru securitatea națională și care nu pot dezvălui beneficiarii finali sau confirma respectarea legislației pot să nu primească permisiunea de a investi.

De asemenea, oficialul a comentat activitatea sa în cadrul consiliului de administrație al MoldATSA. El a spus că a acceptat să facă parte din conducerea întreprinderii exclusiv pentru a realiza restructurarea acesteia.

„Mandatul meu va lua sfârșit la finalul lunii august, odată cu finalizarea planului de restructurare, care va conține inclusiv diminuarea funcțiilor redundante și eliminarea posibilităților de abuzare a acestei întreprinderi”, a declarat Recean.

Declarațiile lui Dorin Recean au fost făcute în contextul apariției în spațiul public a informațiilor despre posibila intrare pe piața din Moldova a unei noi companii aeriene - Polaris Aviation Group. Se afirmă că în prezent compania trece prin procedura de certificare și va putea începe zborurile doar după îndeplinirea tuturor cerințelor legislative și tehnice.