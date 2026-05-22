Domentiuc: În statul condus de actuala guvernare pot fi ridicate doar amenzile și impozitele.

Deputatul PSRM Adrian Domentiuc a declarat că anumite prevederi ale documentului vor crea o povară suplimentară pentru locuitorii din mediul rural, informează unimedia.info.

„Dacă îngropăm satele, apoi le îngropăm până la urmă. Statul întâi trebuie să creeze condiții ca cetățenii să poată procura automboile mai nou, să repare drumurile și abia apoi să ceară din cetățeni. Noi știm tare bine ce automobile sunt la țară, mai ales ce tehnică agricolă au unii agricultori. Cum credeți, cetățenii de la țară vor fi afectați?”, a menționat el.

În replică, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan, a declarat că scopul inițiativei este de a spori siguranța circulației rutiere și de a exclude exploatarea transportului neînregistrat sau periculos.

„Nu ne putem împăca cu faptul că în localitățile noastre circulă motociclete neînregistrate sau care prezintă pericol. Cât privește dacă au posibilitate sau nu, sunt niște reguli clar stabilite, care trebuie să fie respectată și în prezent. Sub nicio formă nu venim să vânăm, sancționăm sau alte aspecte de acest gen”, a subliniat el.

În timpul dezbaterilor, Domentiuc a mai spus că în statul condus de actuala guvernare „pot fi ridicate doar amenzile și impozitele”.

Deputatul Andrei Godoroja a adăugat că noile reguli creează o povară excesivă pentru organele de ordine.

La rândul său, deputatul PAS, Vasile Grădinaru, a subliniat că nu trebuie promovat populismul și că este necesar să fie luată în considerare siguranța participanților la trafic.

După dezbateri, proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură cu 54 de voturi.