Doina Gherman, despre unire: Nu văd acum niciun context.

„Obiectivul nostru de țară și alegerea conștientă, repetată a majorității cetățenilor a fost pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Atâta timp cât este voință și putință în această direcție, vom continua. Discutând despre un alt plan, asta înseamnă că noi recunoaștem că am eșuat deja cu Uniunea Europeană. Pe de altă parte, vedem răspunsurile tot mai încurajatoare din partea statelor membre UE… De aceea, nu văd acum niciun context ca să discutăm despre alte planuri”, transmite logos-pres.md.

Astfel, deputata PAS consideră că Moldova trebuie să rămână focusată și concentrată pe o singură „bătălie”, cea de integrare în UE.

„Trebuie să ascultăm cetățenii; este o susținere majoritară pentru integrarea europeană, acum pentru o eventuală reunificare nu există un suport majoritar din partea cetățenilor. De aceea noi, ca politicieni, suntem pur și simplu obligați să ascultăm vocea lor”.

Anterior, atât președinta Maia Sandu, cât și ulterior vicepremierul Eugeniu Osmochescu au vorbit despre un posibil „plan B” — unirea cu România în cazul în care aderarea la Uniunea Europeană nu va reuși.