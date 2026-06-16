Dodon: Scopul real al reformei este subordonarea autorităților locale celor centrale.

Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a avut o întrevedere cu coraportorii Comisiei de Monitorizare a APCE, Zanda Kalniņa-Lukaševica și Antonio Gutiérrez Limones.

„Lichidarea forțată a primăriilor va distruge autonomia locală, va accelera depopularea satelor și va limita accesul cetățenilor la serviciile publice”, consideră Dodon, transmite infotag.md.

Evaluând reforma justiției și lupta împotriva corupției, el a menționat că „reforma judiciară este practic folosită pentru a asigura controlul puterii asupra sistemului judiciar”.

„Ignorarea prevederilor Constituției, modificarea repetată și conjuncturală a legislației în scopuri imediate, urmărirea sistematică a oponenților politici și utilizarea metodelor represive anulează toate relatările despre „succesele reformei””, a subliniat Dodon.

El a anunțat pe rețelele sociale, după întâlnire, că „a atras atenția reprezentanților APCE asupra polarizării tot mai accentuate a societății și asupra necesității asigurării condițiilor egale pentru toate forțele politice”.

„Procesele democratice nu pot fi complete fără respectarea principiilor pluralismului politic, libertății de exprimare și independenței instituțiilor de stat”, a spus deputatul, criticând Codul privind organizarea și funcționarea organului legislativ adoptat de majoritatea parlamentară, precum și proiectul de lege privind mass-media adoptat în prima lectură.

Vorbind despre situația din jurul reglementării transnistrene, Dodon a subliniat că „presiunile și măsurile unilaterale nu contribuie la atingerea unei reglementări pe termen lung”.

Liderul socialiștilor a informat despre „situația de criză din autonomia găgăuză, unde puterea centrală încearcă de câteva luni să blocheze alegerile în organul legislativ al autonomiei și să impună condițiile sale”.

„Acest lucru este inacceptabil. Locuitorii autonomiei trebuie să organizeze singuri alegerile și să aleagă noua componență a Adunării Populare Găgăuze”, a declarat Dodon, amintind despre „importanța păstrării autonomiei în cadrul statului unitar, cu respectarea strictă a atribuțiilor sale legale”.