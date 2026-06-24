Dodon: Reintegrarea țării trebuie să devină o idee națională.

Atât timp cât nu vom soluționa problema transnistreană și nu vom reintegra țara, nu poate fi vorba despre aderarea la Uniunea Europeană, iar reintegrarea țării trebuie să devină o idee națională, a subliniat Dodon.

Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, transmite noi.md.

El a subliniat că este eurosceptic și consideră că, în actuala conjunctură politică și în condițiile actualei conduceri de la Bruxelles, Moldova nu poate și nu trebuie să se grăbească cu integrarea în Uniunea Europeană.

Potrivit politicianului, negocierile trebuie purtate exclusiv în baza intereselor noastre naționale, apărând ferm suveranitatea economică a țării (neimplicarea în războaie cu sancțiuni), respingând militarizarea, consolidând neutralitatea și păstrând valorile tradiționale.

În același timp, Igor Dodon consideră că trebuie să fim realiști și să numim lucrurile pe nume.

El consideră că Republica Moldova nu va deveni membră a Uniunii Europene în viitorul apropiat. Majoritatea statelor membre ale UE se pronunță împotriva extinderii suplimentare a Uniunii. Un statut de membru cu drepturi limitate nu reprezintă o soluție, iar acceptarea unui asemenea statut ar fi o mare greșeală.

Potrivit lui, o altă mare greșeală a fost asocierea Republicii Moldova cu Ucraina într-un singur „pachet”, în condițiile în care Ucraina se confruntă astăzi cu numeroase probleme proprii. În ce măsură va fi posibilă separarea de Ucraina în cadrul acestui proces va deveni clar în perioada următoare.

„Atât timp cât nu vom soluționa problema transnistreană și nu vom reintegra țara, nu poate fi vorba despre aderarea la Uniunea Europeană. Reintegrarea Republicii Moldova trebuie să devină o idee națională, iar pentru aceasta este necesar să renunțăm la șantajul economic și energetic și să începem un dialog cu Tiraspolul”, a declarat Igor Dodon.