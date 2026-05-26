Dodon: Presiunile asupra Mitropoliei Moldovei au început după venirea PAS la putere.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței științifico-practice „Garanțiile juridice ale dreptului de proprietate al Ortodoxiei în Republica Moldova și drepturile omului”, organizată de Institutul Justiției Constituționale, transmite stiri.md.

Potrivit lui Dodon, ceea ce el numește „presiuni fără precedent” asupra Mitropoliei Moldovei ar fi început după venirea PAS la putere, iar disputele privind apartenența unor biserici trebuie analizate și din perspectivă istorică.

„Atunci când se ridică întrebarea „Ale cui sunt bisericile?”, merită să ne amintim datele istorice: din cele 1.400 de biserici și mănăstiri ale Moldovei, între 700 și 900 au fost construite în perioada 1812–1919, în timp ce în perioada ocupației românești au fost ridicate doar aproximativ 50 de biserici”, a declarat liderul socialist.

Igor Dodon a făcut referire și la situația bisericii din Dereneu, întrebând „în baza căror argumente cineva consideră că este posibil să ia biserica din Dereneu, construită de localnici și aparținând Mitropoliei Moldovei”.

Totodată, fostul președinte al țării a afirmat că statul nu ar trebui să se implice în problemele religioase și a susținut că cele mai periculoase conflicte din istorie au avut la bază credința.

„Statul nu trebuie să se implice în problemele bisericii — decizia trebuie să aparțină oamenilor, inclusiv prin referendumuri locale. Iar cazul de la Dereneu a demonstrat un lucru esențial: această presiune poate fi oprită doar prin solidaritate și unitate”, a menționat Dodon.