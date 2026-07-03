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3 Iulie 2026, 10:20
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Dodon: Munteanu a luat o decizie corectă. A înțeles că nu are cu cine lucra acolo

Fostul președinte Igor Dodon a salutat decizia lui Alexandru Munteanu de a demisiona din funcția de șef al Guvernului.

Dodon: Munteanu a luat o decizie corectă. A înțeles că nu are cu cine lucra acolo.
Dodon: Munteanu a luat o decizie corectă. A înțeles că nu are cu cine lucra acolo.

„Prima piesă grea a unui domino-caracatiță, numit Guvernarea PAS, a căzut.

Prim-ministrul, domnul Alexandru Munteanu, a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă.

A luat o decizie corectă. A înțeles că nu are cu cine lucra. Acesta e abia începutul sfârșitului celei mai cinice, ipocrite și corupte guvernări din istoria țării.

Societatea așteaptă și cere alegeri anticipate. Să fie anticipate!”, a scris Igor Dodon.

Reamintim că prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a dat demisia.

„În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a comentat el decizia sa.

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