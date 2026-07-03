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3 Iulie 2026, 07:36
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Dodon: Moțiune de cenzură și un protest cu 10.000 de oameni vor avea efect

Igor Dodon afirmă că socialiștii vor susține orice acțiune contra majorității de la guvernare. Liderul socialiștilor a menționat că formațiunea sa poate mobiliza circa 10.000 de oameni la protest.

Dodon: Moțiune de cenzură și un protest cu 10.000 de oameni vor avea efect.
Dodon: Moțiune de cenzură și un protest cu 10.000 de oameni vor avea efect.

Deputatul a precizat că, în opinia sa, toate partidele din opoziție trebuie să ajungă la numitor comun privind o moțiune de cenzură. Această acțiune, în opinia politicianului, ar trebui să aibă loc după examinarea politicii fiscale în Legislativ, transmite realitatea.md.

„După ce va fi examinată, propusă aici, o moțiunea din partea la toți 46 deputați din opoziție. După asta un protest cu 10.000 de oameni în fața Parlamentului, când se examinează această moțiune. Atunci va fi efect”, a spus Dodon jurnaliștilor.

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