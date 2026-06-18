Dodon: În următorii 5–30 de ani nu va avea loc nicio aderare la UE

În următorii 5–30 de ani nu va avea loc nicio aderare la UE. O astfel de declarație a făcut liderul socialiștilor Igor Dodon după ce Moldova a deschis negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru primul cluster.

„Consider că aceasta este o decizie geopolitică în contextul încercării de a susține Chișinăul. Această etapă sau decizie nu va face ca Moldova să devină membră a Uniunii Europene. Primul cluster se referă în primul rând la democrație și drepturile omului. Paralel există numeroase evaluări internaționale privind corupția și alte probleme. Despre ce cluster, despre ce integrare europeană putem vorbi în general?”, a declarat Igor Dodon, citat de agora.md.

Răspunzând la întrebarea dacă este realist obiectivul aderării la UE până în 2030, Dodon și-a exprimat scepticismul. „Sunt sigur că nu vom adera în această perioadă. Sunt sigur că nici în PAS nu cred în asta. Nu va exista nicio aderare la UE în următorii 5–30 de ani”, a declarat liderul socialiștilor. Negocierile privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană au fost deschise pe 15 iunie anul curent pentru clusterul „Valori fundamentale”, primul dintre cele șase blocuri tematice ale procesului de negociere cu UE. Acesta include domenii precum justiția, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice și lupta împotriva corupției.