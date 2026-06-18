theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
agora.md logoagora
18 Iunie 2026, 20:16
9 072
Copiază linkul
Link copiat

Dodon: În următorii 5–30 de ani nu va avea loc nicio aderare la UE

În următorii 5–30 de ani nu va avea loc nicio aderare la UE. O astfel de declarație a făcut liderul socialiștilor Igor Dodon după ce Moldova a deschis negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru primul cluster.

Dodon: În următorii 5–30 de ani nu va exista nicio aderare la UE.
Dodon: În următorii 5–30 de ani nu va exista nicio aderare la UE.

„Consider că aceasta este o decizie geopolitică în contextul încercării de a susține Chișinăul. Această etapă sau decizie nu va face ca Moldova să devină membră a Uniunii Europene. Primul cluster se referă în primul rând la democrație și drepturile omului. Paralel există numeroase evaluări internaționale privind corupția și alte probleme. Despre ce cluster, despre ce integrare europeană putem vorbi în general?”, a declarat Igor Dodon, citat de agora.md.

Răspunzând la întrebarea dacă este realist obiectivul aderării la UE până în 2030, Dodon și-a exprimat scepticismul. „Sunt sigur că nu vom adera în această perioadă. Sunt sigur că nici în PAS nu cred în asta. Nu va exista nicio aderare la UE în următorii 5–30 de ani”, a declarat liderul socialiștilor. Negocierile privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană au fost deschise pe 15 iunie anul curent pentru clusterul „Valori fundamentale”, primul dintre cele șase blocuri tematice ale procesului de negociere cu UE. Acesta include domenii precum justiția, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice și lupta împotriva corupției. 

Sursă
agora.md logoagora
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici