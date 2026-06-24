Dodon: Este regretabil că politicienii din România au lansat o astfel de politică imperialistă.

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a acuzat autoritățile României că pregătesc „anexarea teritorială a țării”.

Reacția a venit după ce proiectul de lege privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptat în regim accelerat (prin consens tacit) de Camera Deputaților, informează Digi24.

Autorităţile de la Bucureşti - Camera Deputaţilor - au admis oficial să iniţieze procedurile necesare pentru a pregăti anexarea teritorială a Republicii Moldova, aşa-zisa Unire. Acum urmează să vedem cum vor reacţiona autorităţile de la Chişinău, care au jurat credinţă pe ambele Constituţii: şi moldovenească, şi românească”, a susţinut Igor Dodon într-o postare pe Facebook.

Potrivit fostului președinte, „dacă guvernarea PAS nu va da un răspuns clar că statalitatea, independența și suveranitatea Moldovei nu pot fi cedate sau încălcate, atunci această guvernare este trădătoare a intereselor naționale și servește intereselor străine”.

„Aşteptăm o reacţie din partea Chişinăului. Iar tot poporul moldovenesc vrea să vadă dacă Maia Sandu şi PAS ar accepta Unirea care presupune dispariţia statului moldovenesc sau se vor opune în mod categoric. Este regretabil că politicienii din România au lansat o astfel de politică imperialistă, care riscă să certe ambele ţări. Şi este ruşinos că politicienii de la conducerea Moldovei tac sau aprobă tacit expansionismul teritorial românesc”, a afirmat Dodon.

Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, depusă de parlamentarii S.O.S. România, a trecut tacit, miercuri, de Camera Deputaţilor şi merge la Senat, forul decizional în acest caz.

Propunerea legislativă a fost depusă în 14 aprilie în Parlament şi a obţinut un punct de vedere negativ din partea Guvernului, dar şi avize negative de la comisia juridică şi comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor.

Miercuri, propunerea legislativă a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor, ca urmare a depăşirii termenului de 45 de zile, potrivit art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţie, şi va merge la Senat, forul decizional, în forma iniţiatorului, ţinând cont că nu a existat o dezbatere în plen.

Conform inițiativei, Parlamentul României trebuie să ia o decizie privind unirea României cu Republica Moldova.

În proiect se mai arată că Parlamentul României reiterează ataşamentul faţă de prevederile Actului final al Conferinţei de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi paşnice, diplomatice şi abilitează guvernul ţării să înceapă de urgenţă, imediat, negocieri cu autorităţile de la Chişinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova.

După adoptarea prezentei legi şi publicarea în Monitorul Oficial, vor fi notificate autorităţile internaţionale competente, Guvernul Republicii Moldova, USA, NATO, ONU, UE, pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor legii, se mai arată în propunerea legislativă.