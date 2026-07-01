Dodon: E ușor să etichetezi erorile grave de sistem ca „boroboațe”. Dar unde sunt consecințele?.

Liderul PSRM, Igor Dodon, a cerut organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate, precum și demisia Guvernului. Cererile au fost făcute în contextul scandalului de la Î.S. „MoldATSA”.

Potrivit lui Igor Dodon, discursul susținut astăzi de Maia Sandu pe acest subiect a semănat mai degrabă cu promisiuni electorale adresate cetățenilor.

„A spus ce trebuie de făcut și de reparat, de parcă nu a condus țara cu toate instrumentele și instituțiile la îndemână.

E ușor să etichetezi erorile grave de sistem ca „boroboațe”. Dar unde sunt consecințele? De ce niciun demnitar cu funcție înaltă nu își dă demisia de onoare?

Nu suntem în alegeri, suntem în plin control aproape dictatorial, cu responsabili concreți la cel mai înalt nivel în stat, care se fac vinovați. Iar niște demisii de ochii lumii nu mai impresionează pe nimeni.

Oamenii nu mai cred în sinceritatea PAS. Nici în scuzele false ale acestei guvernări. Dacă nu scria presa, fărădelegile și protecționismul ar fi continuat. Cu știrea sus-pușilor.

PAS e în declin. Lumea vrea altă forță, mai competentă și mai responsabilă. Iar declarațiile de factură electorală irită și mai tare cetățenii. S-a văzut cine sunteți și de ce ați fost în stare.

A venit vremea pentru demisie de Guvern și pentru anticipate atât parlamentare cât și prezidențiale, pentru a face un restart la politica țării. Asta își doresc majoritatea cetățenilor”, a declarat Dodon.

Reamintim că pe 18 iunie mass-media a publicat o investigație în care se afirmă că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat MoldATSA, cu un salariu de aproximativ 110.000 de lei pe lună, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat concursul pentru funcție, organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile instituțiilor de stat că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de aviație din Canada și apoi a lucrat doi ani ca pilot pe curse de pasageri la Air Canada. Ambele afirmații, însă, nu corespund realității, conform răspunsurilor primite de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După investigația ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție, apoi demis.

La două zile după publicarea investigației, în spațiul public a apărut informația că Anastasia Taburceanu, fost specialist în comunicare al ex-premierului Natalia Gavrilița și verișoara președintei Maia Sandu, a lucrat la întreprinderea de stat ca specialist în comunicare. Conform datelor publicate, ea a primit pentru această muncă peste jumătate de milion de lei, adică în medie peste 75.000 de lei pe lună, ceea ce a stârnit critici în societate. Pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că demisionează și intenționează să returneze banii.

Apoi au urmat încă două demisii pe 29 iunie. Roman Cojuhari a plecat din funcția de director al Agenției Proprietății Publice (APP), iar deputatul PAS Radu Marian a demisionat de la șefia Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.

Ieri, Anastasia Taburceanu a fost exclusă din PAS.

La conferința de presă de astăzi, Maia Sandu a reiterat că nu știa despre angajarea verișoarei sale. Ea a cerut tragerea la răspundere a tuturor celor implicați.