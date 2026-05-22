Dodon: Dosarul „Kuliok” este accelerat pentru a pronunța o sentință în lunile următoare.

Potrivit spuselor sale, pentru lunile mai și iunie sunt planificate 22 de ședințe de judecată, ceea ce, în opinia sa, indică o tentativă de pronunțare rapidă a sentinței, scrie rupor.md.

„Acum patru ani, în această zi, au venit la noi oameni cu măști, a început epopeea dosarelor penale motivate politic. Au urmat aproximativ o sută de ședințe de judecată, zile de detenție. În 2022, scopul a fost distrugerea PSRM prin decapitarea partidului, adică excluderea lui Dodon din politică. A fost exercitată o presiune colosală, acest lucru a fost gestionat de domnul Litvinenco… Domnul Gribincea accelerează evenimentele și insistă asupra finalizării rapide a acestui dosar. Pentru mai-iunie sunt programate 22 de ședințe, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Din aproximativ o sută de ședințe în patru ani, aproape jumătate au fost în acest an. Vor să pronunțe sentința în lunile următoare. În ce scop? Cred că în același ca și în 2022”, a declarat Dodon.

Dosarul, denumit generic „Kuliok”, a început să fie examinat de la zero la sfârșitul lunii noiembrie 2025, după înlocuirea unuia dintre cei trei judecători din componența completului. Dosarul se bazează pe înregistrări video din iunie 2019, în care fostul lider al democraților îi înmânează lui Igor Dodon o sacoșă neagră. Procurorii susțin că în aceasta se aflau între 600.000 și un milion de dolari – bani destinați finanțării ilegale a PSRM.

Igor Dodon respinge acuzațiile și declară că este nevinovat, susținând că imaginile au fost montate. În acest dosar este acuzat de corupție pasivă și de primirea finanțării ilegale a partidului – infracțiuni pentru care riscă până la 20 de ani de închisoare.