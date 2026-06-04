Dodon: Din cauza întreruperii relațiilor cu Rusia, Moldova are o creștere economică zero

„Din cauza întreruperii relațiilor cu Rusia, Moldova are o creștere economică zero. Inflația cumulată a depășit 70%. După renunțarea la achizițiile directe de gaze rusești și trecerea la cumpărarea acestora prin intermediul traderilor europeni, prețurile la gaze au crescut de 4,5 ori, iar în anumite perioade chiar de 7 ori. Nivelul sărăciei populației a crescut până la 33%. În ultimii trei ani, țara a fost părăsită de aproximativ 400.000 de persoane”, a declarat Dodon, citat de infotag.md

Din Sankt Petersburg, el a făcut apel către autoritățile Moldovei să „reia urgent dialogul cu Rusia” și să „renunțe la sancțiunile anti-ruse”.

„Moldova trebuie să reia urgent dialogul cu Rusia pe toate platformele disponibile. Acesta este dorința cetățenilor noștri. Moldovenii vor să fie prieteni cu Rusia, vor să revină pe piața rusă și sperăm că acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. (…). Moldova trebuie să renunțe la sancțiunile anti-ruse pentru a-și salva economia. Trebuie să ne așezăm la masa negocierilor cu Gazprom; să revenim pe platformele CSI și UEEA, de care autoritățile moldovene au decis să renunțe; să reluăm traficul aerian direct cu Moscova. Acest lucru va fi benefic pentru economia noastră, deoarece vom deveni un punct de tranzit direct, toate țările Europei de Est vor zbura prin Chișinău spre Moscova”, a declarat Dodon.

El a mai spus că este necesar să „reia urgent” negocierile cu Gazprom.

„Fără resurse, fără energie nu vom supraviețui. Aceasta privește ambele maluri ale Nistrului. Pentru Transnistria, livrările de gaze rusești înseamnă energie electrică ieftină pentru malul drept, pe care acum o cumpărăm din România de trei ori mai scump”, a spus Dodon.

Pe lângă delegația PSRM, la forum participă încă doi politicieni proruși – Vasile Tarlev și Victoria Furtună.