Dodon, despre măsurile pe fundalul stării de urgență din Moldova: Adresați-vă domnului Lavrov.

Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a propus Guvernului un plan urgent din trei măsuri pentru sprijinirea cetățenilor după introducerea stării de urgență.

Totodată, el a declarat că Executivul ar face mai bine să demisioneze, dacă PAS va împiedica realizarea acestor inițiative.

În special, Dodon s-a referit la salariile funcționarilor: „Limitați salariile tuturor funcționarilor publici și angajaților întreprinderilor de stat la 25–30 de mii de lei pe lună. Prezentați această decizie în Parlament, iar noi o vom susține. Toate fondurile economisite — pentru compensații destinate oamenilor”, transmite rupor.md.

A doua măsură urgentă, potrivit politicianului, este anularea TVA-ului și a accizelor pentru gaze, energie electrică, benzină și motorină. În plus, în opinia sa, aflându-se la New York, la Adunarea Generală a ONU, prim-ministrul Vasile Tofan trebuie să poarte negocieri cu toți partenerii posibili, „inclusiv cu domnul Lavrov”, pentru a identifica furnizori alternativi de resurse energetice.

În final, liderul PSRM s-a adresat conducerii Guvernului cu următorul apel:

„Dacă „galbenii” nu vă vor lăsa să lucrați în interesul oamenilor, iar eu cred că PAS nu vă va permite să le distrugeți schemele, demisionați și deschideți calea spre alegeri anticipate cât mai curând posibil”.

Amintim că, pe 22 septembrie, Parlamentul a aprobat propunerea Guvernului privind instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie 2026. Tofan a subliniat că măsura are un caracter preventiv, din cauza unui întreg complex de amenințări: creșterea prețurilor la gaz pe fondul situației din Strâmtoarea Ormuz, scăderea critică a nivelului apei în Nistru și Prut, riscurile privind livrările de motorină, precum și deficitul de energie electrică din cauza atacurilor asupra infrastructurii Ucrainei. Opoziția s-a pronunțat împotriva inițiativei, însă majoritatea parlamentară a susținut instituirea stării de urgență.

Totodată, Tofan a anunțat planuri de optimizare a aparatului de stat: Guvernul intenționează să reducă personalul cu 10–30% în 161 de instituții bugetare, unde activează în total circa 52 de mii de persoane. Șeful cabinetului de miniștri a promis că banii economisiți vor fi direcționați către compensații pentru cetățeni.