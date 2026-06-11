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realitatea.md logorealitatea
11 Iunie 2026, 16:28
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Dodon, despre întâlnirea cu Șoșoacă: M-a întrebat dacă eu i-am interzis intrarea în Moldova

Igor Dodon a povestit că, în timpul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, s-a întâlnit neașteptat cu europarlamentara română Diana Șoșoacă, care s-a apropiat de el pe hol și i-a adresat câteva întrebări.

Dodon, despre întâlnirea cu Șoșoacă: M-a întrebat dacă eu i-am interzis intrarea în Moldova.
Dodon, despre întâlnirea cu Șoșoacă: M-a întrebat dacă eu i-am interzis intrarea în Moldova.

„M-a prins pe coridor. M-a intrebat dacă eu i-am interzis intrarea în țară în 2018. I-am spus că eu nu controlam SIS-ul atunci. Da eram șef de stat”, a povestit fostul președinte, transmite realitatea.md.

Dodon a subliniat, de asemenea, că este împotriva restricțiilor de intrare atât pentru cetățenii României în Moldova, cât și pentru moldoveni în România.

Săptămâna trecută, la Sankt Petersburg a avut loc Forumul Economic, acolo unde a fost prezent Igor Dodon, Vasile Tarlev și Victoria Furtună. Tot la acest eveniment a fost și Diana Șoșoacă, acolo unde s-a întâlnit cu Ilan Șor.


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