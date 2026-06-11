Dodon, despre întâlnirea cu Șoșoacă: M-a întrebat dacă eu i-am interzis intrarea în Moldova.

„M-a prins pe coridor. M-a intrebat dacă eu i-am interzis intrarea în țară în 2018. I-am spus că eu nu controlam SIS-ul atunci. Da eram șef de stat”, a povestit fostul președinte, transmite realitatea.md.

Dodon a subliniat, de asemenea, că este împotriva restricțiilor de intrare atât pentru cetățenii României în Moldova, cât și pentru moldoveni în România.

Săptămâna trecută, la Sankt Petersburg a avut loc Forumul Economic, acolo unde a fost prezent Igor Dodon, Vasile Tarlev și Victoria Furtună. Tot la acest eveniment a fost și Diana Șoșoacă, acolo unde s-a întâlnit cu Ilan Șor.



